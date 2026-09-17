திரையுலகில் புதிய சாதனை: விமர்சகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்திய ‘Resident Evil ’ ரீபூட் திரைப்படம்!

கடந்த காலங்களில் ‘ரெசிடென்ட் ஈவில்’ கேம்களை தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் பலவும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யத் தவறியது.
ஹாலிவுட் திரையுலகில் பிரபல திகில் வீடியோ கேம் தொடரான ‘ரெசிடென்ட் ஈவில்’ அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம், சர்வதேச திரை விமர்சகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இயக்குனர் சாக் கிரெக்கர் இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படம், பிரபல விமர்சன இணையதளமான ‘ராட்டன் டொமேட்டோஸ்’ தளத்தில் 96 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான சாதனை மதிப்பெண்களை பெற்று அசத்தியுள்ளது.
கடந்த காலங்களில் ‘ரெசிடென்ட் ஈவில்’ கேம்களை தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் பலவும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யத் தவறியதோடு, விமர்சன ரீதியாகவும் பின்னடைவை சந்தித்தன. பெரும்பாலும் அதிரடி சண்டை காட்சிகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதால், அந்த வீடியோ கேமின் உண்மையான பயங்கரமும் ஆன்மாவும் விடுபட்டு போயிருந்தன. ஆனால், இயக்குனர் சாக் கிரெக்கர் இந்த பிராஞ்சைஸின் ஆழமான நுணுக்கத்தை புரிந்து கொண்டு முற்றிலும் புதிய கோணத்தில் இக்கதையை அணுகியுள்ளார்.
இந்த திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது அதில் கையாளப்பட்டுள்ள தனித்துவமான தொனி ஆகும். பயங்கரமான திகில் மற்றும் ரத்தக் கசிவு நிறைந்த சூழலிலும், இயல்பான நகைச்சுவை உணர்வை மிகச் சரியாக கலந்து இயக்குனர் காட்சிகளை அமைத்துள்ளார். வீடியோ கேம்களில் வரும் முதன்மை கதாபாத்திரங்களை அப்படியே நகலெடுக்காமல், ‘பிரையன்’ என்ற சாதாரண மருத்துவ பார்சல் விநியோகஸ்தர் ரக்கூன் சிட்டிக்குள் சந்திக்கும் ஆபத்துகளை மையமாக வைத்து இக்கதை நகர்கிறது. ஒரு சாதாரண மனிதன் ஜோம்பி ஆபத்தில் மாட்டிக்கொண்டால் எப்படி எதிர்வினையாற்றுவான் என்பதை இயல்பாகவும் நகைச்சுவையோடும் படமாக்கியுள்ளது பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.
ஹாலிவுட்டின் முன்னணி விமர்சகர்கள் இத்திரைப்படத்தை இதுவரை வந்த வீடியோ கேம் திரைப்படங்களிலேயே மிகச்சிறந்த படைப்பு என்று பாராட்டி வருகின்றனர். திகில் காட்சிகளின் தீவிரத்தைக் குறைக்காமல், அதே நேரத்தில் பார்வையாளர்களை ரசிக்க வைக்கும் விதத்தில் நகைச்சுவையை இணைத்ததே கிரெக்கரின் மாபெரும் வெற்றி எனப் பலரும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள இத்திரைப்படம், வசூல் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.