'படையப்பா 2' கதையே வேண்டாம் என சொன்ன ரஜினி... கே.எஸ்.ரவிக்குமார் ஓபன் டாக்

ரஜினிகாந்த் 'படையப்பா 2' கதையை மறுத்து, புதிய தலைமுறைக்கு ஏற்ற திரைக்கதை உருவாக்க வேண்டும் என கே.எஸ். ரவிக்குமாரிடம் கூறினார். 'படையப்பா' மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெற்றி பெற்றதைப் பார்த்து, ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவர் தெரிவித்தார்.
பிரபல இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில், உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் மற்றும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆகியோருடன் இணைந்து பணியாற்றத் திட்டமிடப்பட்ட திரைப்படங்கள் மற்றும் 'படையப்பா' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் பற்றிய பல சுவாரசியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
நாங்கள் 'படையப்பா' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து விவாதித்தோம். அதுமட்டுமின்றி, உலகநாயகன் கமல்ஹாசனுக்காகவும் ஒரு கதை பண்ண நினைத்தோம். அது ஒரு ஹாரர் கதைக்களம்.
அதில் நீலாம்பரி இறந்துவிடுகிறாள்; பின்னர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை பழி வாங்குவதற்காக அவள் மீண்டும் மறுபிறவி எடுக்கிறாள். அப்படி அவள் மறுபிறவி எடுத்து வந்த பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் அப்படத்தின் கதை.
இந்தக் கதைக்காக ஒரு குழுவுடன் சேர்ந்து நான் 10 முதல் 15 நாட்கள் வரை திரைக்கதை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டேன். பின்னர் இதனை ரஜினிகாந்த் சாரிடம் விவரித்தேன், அவரும் இது நன்றாக இருப்பதாகப் பாராட்டினார்.
சமீபத்தில் 'படையப்பா' திரைப்படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. இதன் வசூல், அப்படம் வெளியான ஒரிஜினல் வசூலைக் காட்டிலும் இரு மடங்காக இருந்தது (இதற்கு மாறுபட்ட டிக்கெட் கட்டணங்களும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்).
இப்படத்தை இன்றைய இளைஞர்களும் ஜென் இசட் ரசிகர்களும் மிகவும் ரசித்துக் கொண்டாடினர். இந்த தியேட்டர் வரவேற்பை பார்த்த ரஜினிகாந்த் சார் என்னிடம், "நாம் ஏற்கனவே எழுதிய திரைக்கதை இந்த காலத்திற்குப் போதுமானதாக இல்லை. இன்றைய தலைமுறை மக்கள் இப்படத்தை இந்தளவிற்கு ரசிக்கிறார்கள், அதனால் நாம் இன்றைய ரசிகர்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே செய்ய வேண்டும்; இன்னும் சற்று பெரிதாக யோசிக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.
இதன் காரணமாக கதையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. தற்போது ரஜினிகாந்த் சார் தனது பிற படங்களின் பணிகளில் பிசியாக ஈடுபட்டு வருகிறார். கடவுளின் அருளால், எதிர்காலத்தில் 'படையப்பா 2' திரைப்படம் உறுதியாக உருவாகலாம்! என்றார்.