கர்ப்ப காலத்தில் பட்ட கஷ்டங்கள்- மனம் திறந்த கியாரா அத்வானி

தனது தாயார் மற்றும் கணவரின் தாயார் ஆகியோரின் ஆதரவு தனக்கு மிகுந்த மனபலத்தைக் கொடுத்ததாகத் தெரிவித்த கியாரா அத்வானி, அந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் தன் தோழிகளுடன் அமர்ந்து மனம் விட்டு அழுத கணங்களையும் நினைவு கூர்ந்தார்.
பிரபல பாலிவுட் நடிகை கியாரா அத்வானி தனது கர்ப்ப காலத்தில் தான் எதிர்கொண்ட உடல் ரீதியான மற்றும் மன ரீதியான சவால்கள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். முதல் மூன்று மாதங்கள் மிகவும் கடினமாக இருந்ததாகவும், அந்த காலகட்டத்தில் தனக்கு அருகில் தாயார், மாமியார் மற்றும் தோழிகள் போன்ற பெண்களின் ஆதரவு எவ்வளவோ தேவையாக இருந்தது என்றும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டுள்ள தகவல்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
திரைப்படத் துறையில் பிஸியாக இயங்கி வரும் நடிகை கியாரா அத்வானி, தான் தாய்மையடைந்த காலத்தில் ஆரம்பக் கட்டத்தில் பட்ட சிரமங்களைச் பிரபல இயக்குநர் கரண் ஜோஹரின் 'காபி வித் கரண்' நிகழ்ச்சியில் நினைவுகூர்ந்தார். கர்ப்பத்தின் முதல் மூன்று மாதங்களில் ஏற்பட்ட வாந்தி, ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் உடல் உபாதைகள் தன்னைக் கடுமையாகப் பாதித்ததாக அவர் தெரிவித்தார். ஆரம்பத்தில் இந்தச் செய்தியை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று கணவரும் நடிகருமான சித்தார்த் மல்ஹோத்ராவுடன் திட்டமிட்டிருந்தாலும், அந்தச் சூழலைச் சமாளிக்கத் தனக்கு பெண்களின் அரவணைப்பு அவசியமாகப் பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
தனது தாயார் மற்றும் கணவரின் தாயார் ஆகியோரின் ஆதரவு தனக்கு மிகுந்த மனபலத்தைக் கொடுத்ததாகத் தெரிவித்த கியாரா அத்வானி, அந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் தன் தோழிகளுடன் அமர்ந்து மனம் விட்டு அழுத கணங்களையும் நினைவு கூர்ந்தார். தன் உணர்வுகளை மாற்ற முயலாமல், வெறும் தோழிகளாக அருகில் அமர்ந்து தனக்குத் துணையாக நின்ற அந்தத் தருணங்கள் தமக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலாக இருந்ததாகவும், அதன் பிறகே தனது வாழ்க்கை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியதாகவும் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
நடிகை கியாரா அத்வானி மற்றும் நடிகர் சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா தம்பதியினருக்குச் சமீபத்தில்தான் 'சராயா' என்ற பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதனையடுத்து, கடந்த அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி தங்களது இரண்டாவது கர்ப்பம் குறித்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவர்கள் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். தங்களது குழந்தையின் சின்னக் கை குட்டி சாக்ஸைப் பிடித்திருக்கும் அழகிய புகைப்படத்துடன் அவர்கள் வெளியிட்ட அந்த அறிவிப்புக்குத் திரைத்துறை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் தங்களது இதயப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.