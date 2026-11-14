VIDEO- 'ஐ வான்ட் யூ'- புதிய பாடலை வெளியிட்ட ENHYPEN - ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்!

வழக்கமாக கே-பாப் மியூசிக் வீடியோக்களில் காணப்படுவது போன்ற நடன மையமான வடிவத்திலிருந்து முற்றிலும் விலகி, இந்தப் பாடல் முழுக்க முழுக்க ஒரு கதைக்களத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகப் புகழ்பெற்ற தென் கொரியாவின் இசைக்குழுவான என்ஹீபன், தங்களது புதிய மியூசிக் வீடியோவான 'ஐ வான்ட் யூ' பாடலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு தொடர்ச்சியாக பல வெளியீடுகளை வழங்கி வரும் இந்த இளைஞர் இசைக்குழுவின் இந்த புதிய பாடலும், உலக அளவில் உள்ள கே-பாப் இசை ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
தென் கொரியாவின் முன்னணி இசைக்குழுக்களில் ஒன்றான என்ஹீபன், 'தி சின்: பேரலல் வேர்ல்ட்' என்ற ஸ்பின்-ஆஃப் ஆல்பத்தின் முன்னணி சிங்கிளாக இந்தப் பாடலை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அவர்கள் நீண்ட நாட்களாகத் தொடர்ந்த 'தி சின்' என்ற இசைத் தொடர் கதையை நிறைவு செய்துள்ளனர்.
இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே 'தி சின்: வேனிஷ்' மற்றும் 'தி சின்: பிளிஸ்' ஆகிய இரண்டு வெளியீடுகளைக் கொண்டுவந்த நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள இந்த மூன்றாவது ஆல்பம் ரசிகர்களை மேலும் கவர்ந்துள்ளது.
வழக்கமாக கே-பாப் மியூசிக் வீடியோக்களில் காணப்படுவது போன்ற நடன மையமான வடிவத்திலிருந்து முற்றிலும் விலகி, இந்தப் பாடல் முழுக்க முழுக்க ஒரு கதைக்களத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. திரைப்படங்களைப் போன்ற சினிமாட்டிக் காட்சிகளுடன் இந்த வீடியோ அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாம்பயர்கள் இல்லாத ஒரு இணை பிரபஞ்சத்தில் மனிதர்களாக வாழ்ந்தால் இந்த இசைக்குழு உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதை கற்பனை செய்து இந்த வீடியோ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய முன்னோட்டக் காட்சிகளுடன் புதிய காட்சிகளையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த விசித்திரமான கதைக்களம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தைத் தருகிறது.
இந்த 'ஐ வான்ட் யூ' சிங்கிள் பாடல் தற்போது டிஜிட்டல் தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இதற்கான முழுமையான பிசிகல் ஆல்பம் அமெரிக்காவில் நவம்பர் 20ஆம் தேதியன்றும், சர்வதேச அளவில் நவம்பர் 23ஆம் தேதியன்றும் வெளியிடப்படவுள்ளது. ஜங்வான், ஜே, ஜேக், சங்ஹூன், சுனு மற்றும் நி-கி ஆகிய ஆறு திறமையான உறுப்பினர்களைக் கொண்ட என்ஹீபன் குழு, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து தொடர்ச்சியான வெற்றிப் பாடல்களை வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.