கேரளாவில் சாலை பாதுகாப்பு மிஷன் தொடக்கம்: பிரபல நடிகர் மம்மூட்டி பிராண்ட் தூதராக நியமனம்!

புதிய பாதுகாப்பு மிஷன் ஆனது 'தெளிவுபடுத்து மற்றும் செயல்படுத்து' என்ற முக்கிய கருப்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படவுள்ளது.
கேரளாவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் சாலை விபத்துகள் மற்றும் உயிரிழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய நோக்கத்துடன், அம்மாநில அரசு 'சாலை பாதுகாப்பு மிஷன்' திட்டத்தை தொடங்க உள்ளது. கொச்சி டவுன்ஹாலில் வரும் 15 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்குத் தொடங்கப்பட உள்ள இந்த புதிய திட்டத்தின் பிராண்ட் தூதராக பிரபல மலையாளத் திரைப்பட நடிகர் மம்மூட்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். விபத்தில்லா கேரளாவை உருவாக்குவதற்காகப் பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், போக்குவரத்து விதிகளைத் தீவிரமாக அமல்படுத்தவும் இந்த உயர் மட்டத் திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
இந்த புதிய பாதுகாப்பு மிஷன் ஆனது 'தெளிவுபடுத்து மற்றும் செயல்படுத்து' என்ற முக்கிய கருப்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படவுள்ளது. கேரளாவில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 3,700 பேர் சாலை விபத்துகளில் பரிதாபமாக உயிரிழந்து வருவதைத் தடுப்பதே இதன் முதன்மைக் குறிக்கோள் ஆகும். பள்ளி மாணவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விரிவான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவதோடு, போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவோர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட உள்ளன.
கேரள முதல்வர் சதீசன் இந்த மிஷனின் தலைவராக செயல்படவுள்ள நிலையில், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சி.பி.ஜான் இதன் இணைத் தலைவராக பொறுப்பு வகிக்கப் போகிறார். இவர்களுடன் எட்டு துறைகளின் அமைச்சர்கள் இந்த மிஷனில் உறுப்பினர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், மாவட்ட மற்றும் உள்ளாட்சி அளவுகளில் பாதுகாப்பான ஓட்டுநர் கழகங்கள் அமைக்கப்படுவதோடு, விபத்து அதிகம் நடக்கும் இடங்களை கண்டறிந்து சரிசெய்தல், சாலைகளைத் தரம் உயர்த்துதல் மற்றும் பள்ளிகள், மருத்துவமனைகளுக்கு அருகில் பிரத்யேகப் பாதுகாப்பு மண்டலங்களை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு கட்டமைப்பு மாற்றங்களும் இதன் மூலம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.