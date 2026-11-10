டிசி ஸ்டுடியோஸில் பெரும் மாற்றம்: தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகுகின்றனர் ஜேம்ஸ் கன், பீட்டர் சப்ரான்!

ஹாலிவுட் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஒரு நிகழ்வாக, டிசி ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தின் இணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளான ஜேம்ஸ் கன் மற்றும் பீட்டர் சப்ரான் ஆகியோர் தங்கள் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளனர். வார்னர் ப்ராஸ் நிறுவனத்தை ஸ்கைடான்ஸ் நிறுவனம் கையகப்படுத்தியதை அடுத்து இந்த அதிரடித் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
டிசி ஸ்டுடியோஸின் புதிய தலைவராகவும் தலைமை ஆக்கப்பூர்வ அதிகாரியாகவும் மார்வெல் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தயாரிப்பாளரான ஜெரமி லாட்சம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐயன் மேன் மற்றும் கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸி போன்ற மிகப்பெரிய மார்வெல் திரைப்படங்களின் உருவாக்கத்தில் முக்கியப் பங்காற்றிய இவர், வரும் டிசம்பர் 1 முதல் தனது அதிகாரப்பூர்வப் பணிகளைத் தொடங்கவுள்ளார்.
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக டிசி ஸ்டுடியோஸின் பொறுப்பில் இருந்த ஜேம்ஸ் கன் மற்றும் பீட்டர் சப்ரான் கூட்டணி, புதிய டிசி யுனிவர்ஸ் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தது. இவர்கள் தயாரிப்பில் வெளியான 'சூப்பர்மேன்' படம் உலகளவில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றாலும், சில திரைப்படங்கள் வசூல் ரீதியாக எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதற்கிடையில், ஸ்கைடான்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய நிர்வாக மாற்றங்களால் இந்த திடீர் தலைமை மாற்றம் நடந்துள்ளது.
தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகினாலும், டிசி நிறுவனத்தின் படைப்புப் பணிகளில் இருந்து ஜேம்ஸ் கன் முழுமையாக வெளியேறவில்லை. இவர் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'மேன் ஆஃப் டுமாரோ' மற்றும் ராபர்ட் பாட்டின்சன் நடிப்பில் உருவாகும் 'தி பேட்மேன் பார்ட் II' போன்ற படங்களின் தயாரிப்புப் பணிகளில் இருவரும் தொடரவுள்ளனர். நிர்வாகப் பொறுப்புகளிலிருந்து விடுவித்துக்கொண்டு மீண்டும் முழுநேரத் திரைப்படத் தயாரிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் கவனம் செலுத்தப் போவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.