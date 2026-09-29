ரஜினி ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட்: இன்று ‘ஒன் நேம்’ பாடல், நாளை முழு ஆல்பம்

2023ம் ஆண்டு வெளியான ‘ஜெயிலர்’ வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ரஜினிகாந்த், சிவராஜ்குமார், வித்யா பாலன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ‘ஒன் நேம்’ பாடல் இன்று, நான்காவது பாடல் மற்றும் ஆல்பம் நாளை வெளியாக, அக்டோபர் 4 சன் டிவியில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி, 5ம் தேதி டிரெய்லர் வெளியீடு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், சிவராஜ்குமார், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு வெளியான படம் ஜெயிலர்.
இப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது ஜெயிலர் 2 என்ற பெயரில் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி உள்ளது. முதல் பாகத்தைப் போலவே, இரண்டாம் பாகத்திலும் சிவராஜ்குமார், வித்யா பாலன், சூரஜ் வெஞ்சரமுடு என ஒரு பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ளது.
சன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் கலாநிதி மாறன் தயாரித்துள்ள படத்திற்கு, அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார். படம் அக்டோபர் மாதம் 15-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இதனால் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் முதல் பாடலான அலே போலேலோ, இரண்டாவது பாடல் ஒன் சன் ஒன் மூன் ஆகியவை வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில், மூன்றாவது பாடலான ‘ஒன் நேம்’ இன்று வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து அனிருத் இசையில் வெளியாக உள்ள பாடலுக்காக ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ படம் வெளியாக இன்னும் ஓரிரு வாரங்களே உள்ள நிலையில் இப்படத்தின் அப்டேட்கள் அடுத்தடுத்த நாட்களில் வெளியாக உள்ளது. அதன்படி, இன்று ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் மூன்றாவது பாடலான ‘ஒன் நேம்’- மை தொடர்ந்து நாளை 4-வது பாடல் வெளியாகிறது. மேலும் நாளை ஆல்பமும் வெளியிடப்பட உள்ளது.
அதனை தொடர்ந்து, அக்டோபர் 4-ந்தேதி சன் டிவியில் ‘ஜெயிலர் 2 ராவா’ நிகழ்ச்சியும், அக்டோபர் 5-ந்தேதி டிரெய்லரும் வெளியாக உள்ளது. இதனால் ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, 'ஜெயிலர் 2' பட வெளியீட்டிற்கு இன்னும் 15 நாட்களே உள்ள நிலையில், இப்படம் இன்னும் தணிக்கைச் சான்றிதழைப் பெறவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இப்படத்திற்கு 'A' சான்றிதழ் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் இதுவே தாமதத்திற்கான காரணங்களில் ஒன்று என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் படக்குழுவினர் 'U/A' சான்றிதழைப் பெற முயற்சிப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இருப்பினும், 'ஜெயிலர் 2' படத்திற்கு 'A' சான்றிதழே கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எனத் தெரிகிறது.