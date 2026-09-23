திருமணத்தின் விளிம்பு வரை சென்றேன்; ஆனால் அது பயத்தை ஏற்படுத்தவில்லை: நடிகை சுருதி ஹாசன் ஓபன் டாக்!

திருமண விழாக்களுக்கு செய்யப்படும் அநியாயமான செலவுகள் மற்றும் ஆடம்பரக் கொண்டாட்டங்கள் குறித்தும் சுருதி ஹாசன் தனது அதிருப்தியைப் பதிவு செய்தார்.
இந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையும் பாடகியுமான சுருதி ஹாசன், தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் திருமணக் கோட்பாடுகள் குறித்து அளித்த சமீபத்திய பேட்டியில் பல்வேறு சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவர், தான் ஒருமுறை திருமணத்தின் மிக நெருங்கிய கட்டம் வரை சென்றதாகவும், ஆனால் அந்த அனுபவம் தனக்குப் பயத்தை அளிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
வாழ்க்கையில் நல்லதொரு துணை அமைவதை தான் மிகவும் விரும்புவதாகக் குறிப்பிட்ட சுருதி ஹாசன், ஆனால் சமூகத்தின் வழக்கமான சட்டகத்திற்குள் தன்னை அடைத்துக் கொள்ள ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை என்று தெளிவுபடுத்தினார். "ஒரு துணையுடன் இணைந்து வாழ்வதும், தினமும் ஒருவரையொருவர் நேசிப்பதும் தான் முக்கியமே தவிர, திருமணத்திற்கான சட்டப்பூர்வ ஆவணங்கள் அல்ல" என்று அவர் கூறியுள்ளார். ஒரு தாளில் கையெழுத்திடுவதன் மூலம் மட்டுமே ஒரு பந்தத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என கூறினார்.
திருமண விழாக்களுக்கு செய்யப்படும் அநியாயமான செலவுகள் மற்றும் ஆடம்பரக் கொண்டாட்டங்கள் குறித்தும் சுருதி ஹாசன் தனது அதிருப்தியைப் பதிவு செய்தார். "யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இவ்வளவு பெரிய தொகையை செலவழிக்கிறோம் என்று எனக்கு புரியவில்லை. ஆடம்பரமாக செலவு செய்பவர்களைக் குறை கூறவில்லை என்றாலும், அந்தப் பணத்தை ஆதரவற்ற தொண்டு நிறுவனங்களுக்குக் தானமாக வழங்கலாம்" என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
திருமணத்தின் மீது பெரிய நம்பிக்கை இல்லாவிட்டாலும், தாய்மையடைவதில் தனக்கு அதிக ஆர்வம் இருப்பதாகச் சுருதி ஹாசன் தெரிவித்தார். எதிர்காலத்தில் குழந்தையைத் தத்தெடுத்து வளர்ப்பதற்கும் அல்லது உயிரியல் ரீதியாகத் தாயாவதற்கும் தான் தயாராக இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார். பிரபல கலைஞர் சாந்தனு ஹசாரிகாவுடனான நான்கு ஆண்டுகால உறவு 2024 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்த பிறகு, தற்போது தான் தனிமையாக இருப்பதாகவும், தனது கலைப் பயணம் மற்றும் சொந்த வளர்ச்சியில் முழு கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 'கூலி' திரைப்படத்திற்குப் பிறகு, துல்கர் சல்மானுடன் இணைந்து 'ஆகாசம்கோ ஒரு தாரா' உள்ளிட்ட முக்கியப் படங்களில் அவர் தற்போது கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.