மகன்களுடன் தேசிய விருது விழாவில் தனுஷ்: சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

பாரம்பரிய தமிழ் கலாச்சாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தனுஷ் வெள்ளை நிற வேஷ்டி மற்றும் சட்டையில் விழாவிற்கு வருகை புரிந்தார்.
குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் நடைபெற்ற 72-வது தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழாவில், பிரபல இந்தியத் திரைப்பட நடிகரும் இயக்குநருமான தனுஷ் தனது மகன்கள் யாத்ரா மற்றும் லிங்காவுடன் கலந்துகொண்டார். இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவின் கரங்களால் விருது பெற்ற தருணத்தை விட, கோட்-சூட் அணிந்து கம்பீரமாக வந்த தனுஷின் மகன்களே இவ்விழாவில் அனைவரின் பார்வையையும் கவர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டிங் ஆக மாறியுள்ளனர்.
இவ்விழாவில் நடிகர் தனுஷ் இயக்கி நடித்த 'ராயன்' திரைப்படம் சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருதைப் பெற்றது. இதன் மூலம் ஒரு இயக்குநராக தனுஷ் பெறும் முதல் தேசிய விருது இதுவாகும். இதனுடன், அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்த 'கேப்டன் மில்லர்' திரைப்படத்தில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதற்காக அவருக்குத் சிறப்பு குறிப்பிடல் விருதும் வழங்கப்பட்டது. தேசிய விருது மேடையில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு முக்கிய அங்கீகாரங்களைப் பெற்று தனுஷ் சாதனை படைத்துள்ளார்.
பாரம்பரியத் தமிழ் கலாச்சாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தனுஷ் வெள்ளை நிற வேஷ்டி மற்றும் சட்டையில் விழாவிற்கு வருகை புரிந்தார். அதேவேளையில், அவரது மகன்கள் யாத்ரா மற்றும் லிங்கா இருவரும் கருப்பு நிற ஃபார்மல் சூட் அணிந்து மிகவும் கம்பீரமான தோற்றத்தில் காட்சியளித்தனர். தனுஷிற்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தை அவரது மகன்கள் இருவரும் பார்வையாளர்கள் வரிசையில் அமர்ந்து பெருமையுடன் கண்டுகளித்தனர்.
விருது விழாவிற்குப் பிறகு தனது மகன்களுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்த தனுஷ், "உங்களுடைய முக்கியத்துவத்தையும் கவனத்தையும் வேறு ஒருவர் கவரும் போது, அதில் உங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்றால்..." என்று நெகிழ்ச்சியோடு பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், "என் மீது மாறாத அன்பு காட்டி வரும் ரசிகர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்; அவர்களே எனது பலத்தின் தூண்கள்" என்றும் அந்தப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே 'ஆடுகளம்' மற்றும் 'அசுரன்' படங்களுக்காகச் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதுகளையும், 'காக்கா முட்டை' மற்றும் 'விசாரணை' படங்களுக்காகத் தயாரிப்பாளராக தேசிய விருதுகளையும் வென்றுள்ள தனுஷ், தற்போது இயக்குநர் மற்றும் நடிகராக மீண்டும் தேசிய விருதுகளை பெற்று தனது திரையுலகப் பயணத்தில் மற்றொரு வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.