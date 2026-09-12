சினிமா செய்திகள்

தியேட்டரை தொடர்ந்து OTT-யிலும் அசுர வேட்டை! 'உலகளாவிய டாப் 10' பட்டியலில் இடம்பிடித்து மாதவனின் ‘ஜி.டி.என்’ !

அமீரகம், இலங்கை, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் டாப் 5-ல் சாதனை படைத்தது வருகிறது.
GDN Movie
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இன்றைய டிஜிட்டல் திரையுலக சூழலில், ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றி என்பது திரையரங்குகளைத் தாண்டி ஓடிடி தளங்கள் மூலமும் உலகளவில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்கிறது நடிகர் ஆர். மாதவனின் ‘ஜி.டி.என்.’ திரைப்படம்.

'இந்தியாவின் எடிசன்' என்று போற்றப்படும் பழம்பெரும் இந்திய கண்டுபிடிப்பாளரும் தொழிலதிபருமான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம், தற்போது நெட்ஃபிளிக்ஸ் சர்வதேச தளத்தில் பிரம்மாண்ட சாதனை படைத்து வருகிறது.

திரையரங்கில் தொடங்கி டிஜிட்டலில் தொடரும் வெற்றி

கடந்த ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான ‘ஜி.டி.என்.’ திரைப்படம், விமர்சகர்களின் ஒருமித்த பாராட்டுகளாலும், ரசிகர்களின் வாய்மொழிப் பரிந்துரைகளாலும் நான்கு வாரங்கள் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடியது. ஜி.டி. நாயுடுவாக நடிகர் ஆர். மாதவனின் அசாத்திய நடிப்பும், காலனித்துவ ஆட்சிக் காலத்தில் உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர் எதிர்கொண்ட சவால்களும் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தன.

இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி இத்திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பல்வேறு பிராந்திய மொழிகளில் வெளியானது. வெளியான ஒரே வாரத்திற்குள், இந்தியாவில் அதிகம் டிரெண்டாகும் திரைப்படங்களின் பட்டியலில் டாப் 2 இடங்களுக்குள் முன்னேறி ஓடிடி தளத்தை அதிரவைத்தது.

நெட்ஃபிளிக்ஸ் உலகளாவிய டாப் 10 பட்டியலில் ‘ஜி.டி.என்.’

இந்திய எல்லையைத் தாண்டி, இத்திரைப்படம் தற்போது நெட்ஃபிளிக்ஸ் உலகளாவிய டாப் 10 திரைப்படங்களின் பட்டியலில் அதிகாரப்பூர்வமாக இடம்பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் மட்டுமின்றி, உலகெங்கிலும் உள்ள சர்வதேச திரைப்பட ரசிகர்களிடமும் இப்படம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

தற்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இலங்கை, சிங்கப்பூர், பாகிஸ்தான் மற்றும் பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் 'டாப் 5' தரவரிசைக்குள் இப்படம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

நட்சத்திர பட்டாளம் மற்றும் படக்குழு

இப்படத்தில் ஆர். மாதவனுடன் இணைந்து முன்னணி நட்சத்திரங்களான சத்யராஜ், ஜெயராம், பிரியாமணி மற்றும் துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களின் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

வலுவான கதைக்களத்தைக் கொண்ட இந்தியத் திரைப்படங்கள், ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள் மூலம் உலகளாவிய ரசிகர்களை மிக எளிதாகச் சென்றடைய முடியும் என்பதற்கு 'ஜி.டி.என்' திரைப்படம் மிகச் சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்கிறது என சினிமா வர்த்தக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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