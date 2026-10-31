துல்கர் சல்மானின் 'ஐம் கேம்' ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திரையரங்குகளில் வெளியான 'ஐம் கேம்' திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சூதாட்டம் மற்றும் கிரிக்கெட் பந்தயங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆக்ஷன் ரிவெஞ்ச் த்ரில்லர் திரைப்படம் சினிமா ரசிகர்களை மீண்டும் கவரும் வகையில் ஓடிடி தளத்திற்கு வரவுள்ளது.
நகாஸ் ஹிதயத் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் திரையரங்குகளில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற போதிலும், இதன் டிஜிட்டல் வருகை மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது. வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி முதல் பிரபல ஓடிடி தளமான ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் இப்படம் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளது. மேலும், மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய பல மொழிகளில் இப்படம் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
துல்கர் சல்மான் கிட்டத்தட்ட மூன்று வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு மலையாளத்தில் நாயகனாகக் களமிறங்கிய படம் என்பதால் ஆரம்பத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. சூதாட்டத்தால் தனது வாழ்க்கையைத் தொலைக்கும் ஒருவராகவும், விபத்திற்குப் பிறகு தலைகீழாக மாறும் வாழ்க்கைச் சூழலையும் மையமாக வைத்து இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் துல்கருடன் இணைந்து ஆண்டனி வர்கீஸ் பெப்பே ஒரு தொழில்முறை கிரிக்கெட் வீரராக முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் கயாடு லோஹர், கதிர், மிஷ்கின், வினய் ஃபோர்ட், ஜெயசுதா உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்களும் இப்படத்தில் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
திரையரங்குகளில் இப்படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வசூல் சாதனை புரியாத நிலையில், படத்தின் தயாரிப்பாளராகவும் நாயகனாகவும் இருந்த துல்கர் சல்மான், படத்தின் தோல்விக்குத் தானே முழுப் பொறுப்பு என்று வெளிப்படையாகத் தெரிவித்து பாராட்டைப் பெற்றார். திரையரங்குகளில் தவறிய இந்த த்ரில்லர் அனுபவம், தற்போது ஓடிடி வெளியீடு மூலம் உலகளாவிய ரசிகர்களை எட்டவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. துல்கர் தற்போது தனது அடுத்த தெலுங்கு படமான 'ஆகாசமலோ ஒரு தாரா' படத்தின் வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.