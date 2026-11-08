இல்லம்தோறும் அன்பின் ஒளி பரவட்டும்: நடிகர் தனுஷ் தீபாவளி வாழ்த்து

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நடிகர் தனுஷ் வாழ்த்து, தீபாவளித் திருநாளைக் கொண்டாடும் அனைத்து நல்உள்ளங்களுக்கும் தனது உளப்பூர்வமான நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பண்டிகைக் காலங்களில் ரசிகர்களையும் பொதுமக்களையும் உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து வரும் நடிகர் தனுஷ், இந்த முறை வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் மனிதநேயத்தையும் அன்பையும் மையப்படுத்தியுள்ளார். "உள்ளம் எல்லாம் மகிழ்ச்சி நிறையட்டும், இல்லம் எல்லாம் அன்பின் ஒளி பரவட்டும்" என வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் தனுஷ் விடுத்துள்ள இந்த தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தி எக்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக வலைதள பக்கங்களில் லட்சக்கணக்கான மக்களால் பகிரப்பட்டு வைரலாகி வருகிறது. தனுஷின் வாழ்த்துக்கு திரைத்துறையைச் சேர்ந்த பிரபலங்களும், அவரது ரசிகர்களும் தங்களது பதில்களைத் தெரிவித்து தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தினர் மற்றும் அவரது ரசிகர் மன்றங்கள் மூலமாகவும் ஏழை எளிய மக்களுக்குத் தேவையான தீபாவளி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருவதையும் இந்தத் தருணத்தில் பலரும் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர்.