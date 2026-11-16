தொடக்கத்தில் மம்மூட்டியை பிடிக்கவில்லை: நடிகர் தனுஷ் ஓபன் டாக்!

மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்மூட்டியைத் தான் முதன்முறையாகச் சந்தித்தபோது அவர் முரட்டுத்தனமானவர் என நினைத்தேன் என்று நடிகர் தனுஷ் கூறியுள்ளார். இதனால், ஆரம்பத்தில் அவர் மீது ஈர்ப்பு இல்லை என்றும் நடிகர் தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இருவரும் இணைந்தபோது நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை தனுஷ் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
தான் திரையுலகிற்குள் நுழைந்த ஆரம்பக் காலத்தில் நடிகர் மம்மூட்டியைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு தனக்குக் கிடைத்ததாக தனுஷ் கூறியுள்ளார். அந்தச் சந்திப்பின் போது மம்மூட்டி தன்னிடம் பெரிதாகப் பேசவில்லை என்றும், அவர் முரட்டுத்தனமானவர் என நினைத்ததாகவும் தனுஷ் குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்தச் சிறிய இடைவெளியால் தொடக்கத்தில் மம்மூட்டியின் மீது தனக்கு ஒருவிதமான அதிருப்தி இருந்ததாகவும், அவரைப் பற்றித் தவறாகப் புரிந்துகொண்டதாகவும் தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
காலம் கடந்து, பிற்காலத்தில் இருவரும் ஒரு பொதுவான நிகழ்ச்சியிலோ அல்லது படப்பிடிப்புத் தளத்திலோ மீண்டும் சந்தித்தபோது அந்த பழைய எண்ணம் முற்றிலும் மாறிவிட்டதாகத் தனுஷ் கூறியுள்ளார். அப்போது மம்மூட்டியின் உண்மையான சுபாவம் மற்றும் அவர் மீது தனக்கிருந்த முந்தைய தவறான புரிதல் எவ்வாறு நீங்கியது என்பதைத் தனுஷ் மனம் திறந்து பகிர்ந்துள்ளார்.
மம்மூட்டியின் தனித்துவமான நகைச்சுவை உணர்வைப் பற்றி தனக்கு உணர்த்திய ஒரு சுவாரஸ்யமான உரையாடலையும் தனுஷ் பகிர்ந்துகொண்டார். ஒரு வழக்கமான வாழ்த்து எப்படி எதிர்பாராத திருப்பத்தை எடுத்தது என்பதை நினைவு கூர்ந்த அவர், "நான் ஒருமுறை அவரிடம், 'எப்படி இருக்கிறீர்கள், சார்?' என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர், 'நான் எப்படி இருப்பதாக நினைக்கிறீர்கள்?' என்று பதிலளித்தார். நான், 'நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்கள்' என்றேன். அதற்கு அவர், 'அப்படியானால், நான் நன்றாகத்தான் இருக்கிறேன்' என கூறினார்," என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, மம்மூட்டியின் பேசும் விதத்தையும், அவரது வழக்கத்திற்கு மாறானதாகத் தோன்றும் பதில்களுக்குப் பின்னால் உள்ள நகைச்சுவையையும் புரிந்துகொள்வதற்காக, அவர் மம்மூட்டியின் பல நேர்காணல்களைப் பார்த்தார். அதன்பிறகு "மம்முட்டி சார் என்றால் 'தக் லைஃப்', 'தக் லைஃப்' என்றால் மம்முட்டி சார்," என தனுஷ் நகைச்சுவையாக கூறியுள்ளார். மம்மூட்டி, தனுஷ் ஆகிய இருவரும் இதற்கு முன்பு 2013-ல் வெளியான மலையாள நகைச்சுவைப் படமான 'கம்மத் அண்ட் கம்மத்' படத்தில் இணைந்து நடித்திருந்தனர். அதுவே தனுஷின் மலையாளத் திரையுலக அறிமுகமாகவும் அமைந்தது. இருப்பினும், அப்படத்தில் அவரது தோற்றம் ஒரு சிறு வேடமாகவே இருந்ததால், இருவருக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய நட்பு உருவாக அதிக வாய்ப்பு அமையவில்லை.
தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'OM: Operation Mole' திரைப்படத்தில் தனுஷும் மம்மூட்டியும் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர். இவர்களுடன் சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்களும் நடித்துள்ள இப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது. தனுஷின் இந்தப் பழைய நினைவூட்டல் மற்றும் மம்மூட்டியுடன் அவர் பகிர்ந்துகொள்ளும் தற்போதைய நல்லுறவு ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளதுடன், இருபெரும் நடிகர்களின் இணைப்பின் மீதுள்ள எதிர்பார்ப்பையும் மேலும் கூட்டியுள்ளது.