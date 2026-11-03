இளையராஜா, ரகுமான் மீதான விமர்சனம் - பாடகர் ஸ்ரீநிவாஸ் கண்டனம்

சமீபகாலமாக இசையமைப்பாளர்கள் ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் இளையராஜா ஆகியோரின் இசையைக் குறித்தும், படங்களின் பின்னணி இசை குறித்தும் எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்குப் பிரபல பின்னணிப் பாடகர் ஸ்ரீநிவாஸ் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
இந்தியத் திரையுலகின் ஜாம்பவான்களான இசைஞானி இளையராஜா மற்றும் ஆஸ்கார் நாயகன் ஏ.ஆர்.ரகுமான் ஆகியோரின் இசைக் கோப்புகள் சமீபத்தில் வெளியான சில திரைப்படங்களில் கடுமையான விமர்சனங்களைச் சந்தித்தன. குறிப்பாக, கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘டொராடி’ படத்திற்காக இளையராஜா அமைத்த இசை மற்றும் அதன் கருப்பொருள்கள் சில தரப்பினரால் விமர்சிக்கப்பட்டன. அதேபோல், பாலிவுட்டில் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்த ‘மெயின் வாபஸ் ஆவுங்கா’ மற்றும் ரன்பீர் கபூர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ராமாயணம்' படங்களின் இசைக் குறித்தும் எதிர்மறையான கருத்துகள் பரவின.
இத்தகைய தொடர்ச்சியான விமர்சனங்கள் குறித்துப் பிரபல பாடகர் ஸ்ரீநிவாஸ் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் விரிவாகப் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், இந்த இரு ஜாம்பவான்களையும் விமர்சித்துத் தள்ளுவது என்பது புதிதல்ல என்றும், கடந்த காலங்களிலும் பலமுறை இவர்கள் இனி இசையில் சாதிக்க முடியாது என்று முத்திரை குத்த முயன்றதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். உதாரணமாக, கடந்த 1994 ஆம் ஆண்டு ‘காதலன்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டிற்குப் பிறகே மற்றொரு இசையமைப்பாளர் தன்னிடம், ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இனி ஒரு இசையமைப்பாளராக நீடிக்க மாட்டார் என்று கூறியதாக அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
மேலும் இளையராஜா குறித்து அவர் கூறுகையில், எத்தனையோ பேர் அவரைத் தாழ்த்திப் பேச முயன்றாலும், தனது திரைப்படப் பின்னணி இசை, சிம்பொனி மற்றும் ‘டோரதி’ போன்ற படைப்புகள் மூலமாக விமர்சகர்களுக்குத் தனது இசை மூலமாகவே அவர் தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்து வருவதாகத் தெரிவித்தார். இசைத்துறையில் தங்களது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை அர்ப்பணித்துள்ள இவர்கள் இருவரும் உண்மையான மேதைகள் என்றும், அவர்களை விமர்சிப்பவர்கள்தான் காலப்போக்கில் திரையுலகை விட்டு மறைந்து போவார்கள் என்றும் ஸ்ரீநிவாஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனினும், மறைந்த பழம்பெரும் இசையமைப்பாளர் எம்.எஸ். விஸ்வநாதனுக்கு அவரது பிற்கால வாழ்வில் போதிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லை என்பது தனக்கு மிகுந்த வருத்தமளிப்பதாகவும் அவர் தனது பதிவில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.