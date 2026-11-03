‘Pirates of the Caribbean 6’ படத்தில் நடிக்க ஜானி டெப் சம்மதம்: நிபந்தனையுடன் வெளியான முக்கியத் தகவல்

கேப்டன் ஜாக் ஸ்பேரோவாக மீண்டும் திரும்புவது குறித்து மனம் திறந்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் ஜானி டெப், படத்தின் இறுதி முடிவு மற்றும் ரசிகர்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைவான விடைபெறுதல் மட்டுமே தனது பிரதான நோக்கம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ஹாலிவுட் திரையுலகின் புகழ்பெற்ற மற்றும் உலகளவில் வசூல் சாதனை படைத்த ‘பைரேட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன்’ திரைப்பட வரிசையில், ஜானி டெப் ஏற்று நடித்த ‘கேப்டன் ஜாக் ஸ்பேரோ’ கதாபாத்திரம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நீங்கா இடம் பிடித்தது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் ஆறாவது பாகத்தில் அவர் மீண்டும் நடிப்பது குறித்து தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் தனது வரவிருக்கும் ‘எபினேசர்’ திரைப்படத்தின் விளம்பரப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக ஊடகங்களுக்குப் பேட்டியளித்த போது, ஜானி டெப் இதுகுறித்து விரிவாகப் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், “பைரேட்ஸ் திரைப்படத் தொடரை எவ்வாறு நிறைவு செய்யப் போகிறார்கள் என்பதில் கதையும் களமும் சரியாக அமையும் பட்சத்தில், நான் இப்படத்தில் மீண்டும் இணையத் தயார். ரசிகர்களுக்கு ஒரு சரியான மற்றும் நிறைவான விடைபெறுதலை வழங்குவது மட்டுமே இதில் எனது பங்களிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்” என்றார்.
மேலும், இப்படத்தின் தயாரிப்பாளரும் தனது நீண்டகால நண்பருமான ஜெர்ரி ப்ரூக்ஹெய்மருடனான நட்பு குறித்தும் அவர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார். ஜெர்ரி ப்ரூக்ஹெய்மர் எப்போது கூப்பிட்டாலும் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றத் தயார் என்றும், தங்களுக்கு இடையேயான தொழில்முறை மற்றும் தனிப்பட்ட உறவு மிகவும் பலமானது என்றும் ஜானி டெப் தெரிவித்தார். முன்னதாக, இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஜெர்ரி ப்ரூக்ஹெய்மரும் ஜானி டெப்பின் திரும்புதல் குறித்துப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாகத் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘பைரேட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன்: தி கர்ஸ் ஆஃப் தி பிளாக் பேர்ல்’ படத்தின் மூலம் தொடங்கிய இந்தப் பயணத்தில், ஜானி டெப்பின் விசித்திரமான மற்றும் சுவாரஸ்யமான கடற்கொள்ளைக்காரன் கதாபாத்திரம் உலகளாவிய சினிமா ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது. தொடர்ச்சியாக ஐந்து பாகங்களிலும் நடித்து கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைச் சம்பாதித்த ஜானி டெப், தற்போது ஆறாவது பாகத்தில் இணைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்த இந்தத் தகவல் ஹாலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.