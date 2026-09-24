சினிமா செய்திகள்

வெறும் 48 மணி நேரத்தில் சினிமா! கின்னஸ் சாதனை படத்தில் களமிறங்கும் கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா!

இத்திரைப்படத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமே இதில் களம் காணவிருக்கும் அரசியல் பிரமுகர்கள் தான்.
Siddaramaiah
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சித்தராமையா மட்டுமன்றி, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தினேஷ் குண்டுராவ் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் எச்.எம். ரேவண்ணா ஆகியோரையும் இந்தத் திரைப்படத்தில் நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

திரைத்துறை வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத வகையில், வெறும் 48 மணி நேரத்தில் உருவாகவிருக்கும் உலக சாதனை திரைப்படத்தில் கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். கன்னடத் திரைத்துறையின் பிரபல இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான ராஜேஷ் கவுடா, தமது 'ஆர். ஏ. ஃபிலிம் ஃபேக்டரி' நிறுவனத்தின் சார்பில் இந்த பிரம்மாண்ட முயற்சிக்கு வித்திட்டுள்ளார்.

48 மணி நேர சாதனை திட்டம்

திரைக்கதை எழுதுவது, நடிகர்களைத் தேர்வு செய்து படப்பிடிப்பை நடத்துவது, எடிட்டிங் உள்ளிட்ட போஸ்ட்-ப்ரொடக்ஷன் பணிகளை முடிப்பது, தணிக்கைச் சான்றிதழ் பெறுவது மற்றும் திரையரங்குகளில் திரையிடுவது என அனைத்து கட்டங்களையும் வெறும் இரண்டே நாட்களில் (48 மணி நேரத்திற்குள்) பூர்த்தி செய்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைப்பதே இந்த திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். வரும் நவம்பர் மாதத்தில் இந்த சாதனையை நிகழ்த்த படக்குழு முழுவீச்சில் திட்டமிட்டுள்ளது.

திரையில் அரசியல் பட்டாளம்

இத்திரைப்படத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமே இதில் களம் காணவிருக்கும் அரசியல் பிரமுகர்கள் தான். சித்தராமையா மட்டுமன்றி, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தினேஷ் குண்டுராவ் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் எச்.எம். ரேவண்ணா ஆகியோரையும் இந்தத் திரைப்படத்தில் நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இவர்கள் அனைவரையும் ஒரே திரையில் கொண்டுவந்து, அரசியல் களத்திற்கு வெளியே திரையுலகிலும் ஒரு புதிய மைல்கல்லை உருவாக்க இயக்குநர் ராஜேஷ் கவுடா திட்டமிட்டுள்ளார்.

சித்தராமையாவின் கலைப் பயணம்

சித்தராமையா முழுநீள வணிகத் திரைப்படத்தில் முதன்மை வேடத்தில் நடிப்பது இதுவே முதன்முறை என்றாலும், அவருக்கு நடிப்பு புதிதல்ல. தனது கல்லூரிப் பருவத்தில் பல்வேறு மேடை நாடகங்களில் தீவிரமாகப் பங்கேற்ற அனுபவம் அவருக்கு உண்டு. மேலும், கவிதா லங்கேஷ் இயக்கத்தில் வெளியான 'சம்மர் ஹாலிடேஸ்' என்ற சிறுவர் திரைப்படத்திலும், முன்னாள் முதல்வர் பி.எஸ்.எடியூரப்பாவின் வாழ்க்கையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட 'தனுஜா' திரைப்படத்தின் வழியிலும் அவர் சில முக்கிய நிகழ்வுகளில் தோன்றியுள்ளார்.

தற்போது நேரடி அரசியல் ஆளுமைகள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கும் இந்த உலக சாதனைத் திரைப்படம், கன்னடத் திரை உலகிலும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சித்தராமையா
Siddaramaiah
Karnataka
டி.கே.சிவகுமார்
RA Film Factory
ஆர். ஏ. ஃபிலிம் ஃபேக்டரி
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Maalai Malar
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