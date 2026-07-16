அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: காங்கிரஸ் மேலிடத் தலைவர்களுடன் சிவகுமார் மற்றும் சித்தராமையா ஆலோசனை

கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா ஆகியோர், மாநில அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்து காங்கிரஸ் மேலிட தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த விரிவாக்கம் அடுத்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாகவே நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.
இந்த இரு தலைவர்களும் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்ததுடன், மாநிலத்திற்கான அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி (AICC) பொறுப்பாளர் ரந்தீப் சுர்ஜேவாலாவையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
அமைச்சரவை விரிவாக்கம்:
இருப்பினும், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவசரமாக கர்நாடகாவுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்ததால், அவரால் சிவகுமார் மற்றும் சித்தராமையாவை சந்திக்க முடியவில்லை.
"ஆலோசனைகள் இப்போது தான் தொடங்கியுள்ளன. இவை ஆரம்பக்கட்ட ஆலோசனைகள் தான். விரைவில் கர்நாடக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நடைபெறும். கர்நாடக அமைச்சரவையில், சட்டமன்ற சபாநாயகர் பதவி தவிர, 20 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. அனைத்து காலி இடங்களையும் நிரப்ப முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்," என்று கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் சுர்ஜேவாலா கூறினார்.
ஆலோசனை:
விரிவாக்கம் எப்போது நடைபெறும் என்று கேட்டதற்கு, ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள சட்டமன்ற கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாகவே அது நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கூறினார்.
கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பி.கே. ஹரிபிரசாத் ஆகியோரும் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே அவசரமாக பெங்களூருவுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்ததால், ஓரிரு நாட்களில் ஆலோசனைகள் மீண்டும் தொடரும் என்று அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
காங்கிரஸ் தலைவர் திரும்பியதும், மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மேலும் ஆலோசனை நடத்துவார்கள் என்று ஹரிபிரசாத் தெரிவித்தார்.
ராகுல் காந்தியுடனான சந்திப்புக்குப் பிறகு, சிவகுமார் மற்றும் சித்தராமையா ஆகியோர் சுர்ஜேவாலாவைச் சந்தித்து, அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்படக்கூடிய வேட்பாளர்கள் குறித்து விவாதித்தனர்.