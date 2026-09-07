BIGG BOSS 20: குத்துச்சண்டை சாம்பியன் மேரி கோமிற்கு பிரியங்கா சோப்ரா வாழ்த்து!

ரிங் களத்தில் பல உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டங்களை வென்ற மேரி கோம், தற்போது 24 மணி நேரமும் கேமராக்களின் கண்காணிப்பில் வாழும் பிக்பாஸ் என்ற முற்றிலும் மாறுபட்ட களத்தில் இறங்கியுள்ளார்.
இந்திய சின்னத்திரையின் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியான பிக்பாஸ் தனது 20-வது பருவத்தில் வெற்றிகரமாக அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. இந்த புதிய சீசனில் நாடு முழுவதும் புகழ்பெற்ற பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் போட்டியாளர்களாகப் பங்கேற்றுள்ளனர். அதில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க நபராக, இந்தியாவின் உலகப் புகழ்பெற்ற குத்துச்சண்டை சாம்பியன் மேரி கோம் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார்.
நிகழ்ச்சியின் பிரமாண்ட தொடக்க விழாவில், தொகுப்பாளர் சல்மான் கான் மேரி கோமிற்காக ஒரு சிறப்பு வீடியோ பதிவை ஒளிபரப்பினார். 2014-இல் வெளியான மேரி கோமின் சுயசரிதை திரைப்படத்தில் அவரது கதாபாத்திரத்தில் நடித்து புகழ்பெற்ற பாலிவுட் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா இந்த வாழ்த்துச் செய்தியை அனுப்பியிருந்தார்.
வீடியோவில் பேசிய பிரியங்கா சோப்ரா, மேரி கோமின் விடாமுயற்சியையும் மனஉறுதியையும் பாராட்டி, பிக்பாஸ் பயணத்திற்குத் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். மேலும், "மேரி கோம் எந்த அளவுக்கு வலிமையானவர் என்பதை நான் நேரில் கண்டிருக்கிறேன். அவர் எப்போதும் போல இயல்பாகவும், திறந்த மனதோடும் விளையாட வேண்டும்" என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
மேரி கோமின் வருகையைக் குறித்து சக போட்டியாளர்களுக்குப் பிரியங்கா சோப்ரா ஒரு நகைச்சுவையான எச்சரிக்கையையும் விடுத்தார். "பிக் பாஸ் வீட்டில் மேரி கோமை எதிர்கொள்ள விரும்பினால், மற்ற போட்டியாளர்கள் நீண்ட தூரப் போட்டிக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவரது 'நாக் அவுட்' பஞ்ச் மிகவும் பலமானது" என்று வேடிக்கையாகக் குறிப்பிட்டு சக போட்டியாளர்களை எச்சரித்தார்.
ரிங் களத்தில் பல உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டங்களை வென்ற மேரி கோம், தற்போது 24 மணி நேரமும் கேமராக்களின் கண்காணிப்பில் வாழும் பிக்பாஸ் என்ற முற்றிலும் மாறுபட்ட களத்தில் இறங்கியுள்ளார். இந்த சீசனில் ஆசிஃப் கான், கனிகா மான், ஸ்காட் ஓபி, ஆம்ரபாலி துபே, மஹி விஜ், காசி தௌகீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
பிரியங்கா சோப்ராவின் இந்த உணர்ச்சிப்பூர்வமான ஆதரவு மேரி கோமிற்கு ஒரு சிறந்த தொடக்கமாக அமைந்துள்ள நிலையில், ரிங் களத்தில் காட்டிய அதே போராட்டக் குணத்தை பிக் பாஸ் வீட்டிலும் வெளிப்படுத்தி மேரி கோம் ரசிகர்களின் மனதை வெல்வாரா என்பதை அறிய ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.