பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10: ஒரே படுக்கையறை, மேடையிலேயே எலிமினேஷன்! எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் புதிய வியூகங்கள்!

சின்னத்திரையின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10' கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த சீசனில், நடிகர்-நடிகையர், சமூக வலைதள பிரபலங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எனப் பலதரப்பட்ட பின்புலங்களைக் கொண்ட 19 போட்டியாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளனர்.
சின்னத்திரையின் மிகப்பெரிய தனியார் தொலைக்காட்சி ரியாலிட்டி ஷோவான 'பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10', நேற்று (செப்டம்பர் 6) முதல் நேரலையாகத் தொடங்கியுள்ளது. 10-வது சீசனை முன்னிட்டு நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு புதிய விதிமுறைகள், புதுமையான வடிவமைப்பு மற்றும் சுவாரஸ்யமான போட்டியாளர்கள் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இரண்டாவது ஆண்டாகத் தொகுப்பாளராகத் தனது தனித்துவமான பாணியில் நிகழ்ச்சியை வழிநடத்துகிறார். தொடக்க விழாவிலேயே 29 போட்டியாளர்களில் இருந்து நேரலை பார்வையாளர்களின் வாக்களிப்பு மூலம் 19 பேர் மட்டுமே வீட்டிற்குள் அனுப்பப்பட்டனர். யூடியூபர் பிரசாந்த் ரங்கசாமி, ஷப்னம் உட்பட 10 போட்டியாளர்கள் மேடையிலேயே வெளியேற்றப்பட்டனர்.
•லட்சுமி பிரியா: 'மகாநதி' சீரியல் மற்றும் 'பத்து தல' திரைப்படப் பிரபலம்.
•சாத்திகா: 'நான் மகான் அல்ல', 'நெஞ்சில் துணிவிருந்தால்' படங்களின் நடிகை.
•சந்தினி தமிழரசன்: 'சித்து +2' படத்தின் மூலம் அறிமுகமான பிரபல திரைப்பட நடிகை.
•ராகவ்: 'ஜோடி நம்பர் ஒன்' நடனக் கலைஞர் மற்றும் திரைப்பட நடிகர்.
•'பிளாக்' பாண்டி: 'கனா காணும் காலங்கள்' மற்றும் 'அங்காடி தெரு' புகழ் நகைச்சுவை நடிகர்.
•வினோத் பாபு: சின்னத்திரை நடிகர் மற்றும் கதாசிரியர்.
•குமரன் தங்கராஜன்: தொலைக்காட்சி தொடர் நடிகர்.
•அவினாஷ் அசோக்: 'காயல்' தொடர் நடிகர் மற்றும் 'டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ்' வெற்றியாளர்.
•முகேஷ்: 'நடுசென்டர்' டிஜிட்டல் தொடர் நடிகர்.
•முகமது அன்சார்: 'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சியின் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர்.
•பிரித்விநாத்: நகைச்சுவை வீடியோக்கள் மூலம் பிரபலமான சமூக வலைதளப் பிரபலம்.
•ஜாவீத் ஷெரீஃப்: ஃபேஷன் மாடல் மற்றும் வளரும் நடிகர்.
•முத்தழகி: 'மிஸ் பெங்களூர் 2021' பட்டம் வென்ற மாடல் மற்றும் நடிகை.
•அஸ்மிதா நீலமேகம்: ஒப்பனைக் கலைஞர் மற்றும் முன்னாள் குழந்தை நட்சத்திரம்.
•சவின்யா வேலு: மாடலிங் மற்றும் சின்னத்திரை பிரபலம்.
•தன்யா பல்லாத்: 'ரிசார்ட்' வெப் சீரிஸ் மூலம் அறியப்பட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸர்.
•ஜெய்சன் கோஷி: தாய்ச்சி மற்றும் விளையாட்டுத் துறை சார்ந்த வல்லுநர்.
•முனியம்மாள்: பொதுமக்களுக்கான திறந்தவெளி தடிமனான தகுதித்தேர்வில் வெற்றிபெற்ற இல்லத்தரசி.
•ஷாமா எம்: கார்ப்பரேட் நிறுவன ஊழியர் மற்றும் சமூக வலைதளப் பிரபலம்.
'மகாநதி' சீரியல் மூலம் பிரபலமான லட்சுமி பிரியா, இந்த சீசனில் வீட்டின் முக்கிய போட்டியாளராக நுழைந்துள்ளார். அவர் கூறும்போது, "இந்த முறை சாதாரண மக்களும் பிரபலங்களுடன் இணைந்து விளையாட உள்நுழைந்துள்ளது நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தையும் சுவாரஸ்யத்தையும் கொடுக்கும். எனது இயல்பான குணமும் பங்களிப்பும் இந்த வீட்டில் நிச்சயம் எதிரொலிக்கும்" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
பிக்பாஸ் ஸ்பின் ஆஃப் மற்றும் 'தி காமன் மேன்' போட்டிகள் மூலமாகத் தேர்வாகி வீட்டிற்குள் சென்றுள்ள ஜேசன் கோஷி, "எனது தைவாண்டோ மற்றும் கலைத் துறை சார்ந்த அனுபவங்கள் எனக்கு உதவும். பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த பொழுதுபோக்கு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதே எனது முதன்மை நோக்கம்" என்று கூறியுள்ளார்.
இந்த சீசனில் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடின்றி அனைத்து போட்டியாளர்களுக்கும் ஒரே படுக்கையறை அமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், வீட்டின் தலைவருக்குத் தனி அறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.