மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைந்த கையோடு காதலியுடன் நிச்சயதார்த்தம்!- அர்ஷ்தீப் சிங் வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், தனது காதலியும் நடிகையுமான சம்ரீன் கவுருக்கு நியூசிலாந்தில் காதல் புரபோஸ் செய்து நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்காகப் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிலிருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு அவர் மாற்றப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே, இந்த நிச்சயதார்த்தப் புகைப்படங்களும் வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளன.
தற்போது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக அர்ஷ்தீப் சிங் நியூசிலாந்தில் உள்ளார். அவருடன் சம்ரீன் கவுரும் அங்குச் சென்றுள்ள நிலையில், நேற்று அர்ஷ்தீப் சிங் சம்ரீன் விரலில் மோதிரம் அணிவிக்கும் புகைப்படங்களை சம்ரீன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், "வாழ்க்கை எங்களுக்குக் கொடுத்த அனைத்திலும், நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கிடைத்ததில் தான் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். வாழ்நாள் முழுவதும் இணைந்திருப்போம். 11.11.2026 " என நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த சம்ரீன் கவுர், நடிகை மற்றும் மாடல் ஆவார். 2018-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா போட்டியில் ஜம்மு-காஷ்மீர் சார்பில் இறுதிச்சுற்று வரை முன்னேறியவர்.
பாலிவுட்டில் வெளியான '83' திரைப்படம், 'சர்தார் ஜி 2' பஞ்சாபி திரைப்படம் மற்றும் ஜீ5 தளத்தில் வெளியான 'நெயில் பாலிஷ்' வெப் சீரிஸ் ஆகியவற்றில் நடித்துள்ளார். மேலும், குரு ரந்தாவா, பாட்ஷா, ஜுபின் நௌடியல் ஆகியோரின் இசை ஆல்பங்களிலும் தோன்றியுள்ளார்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின்போதே பஞ்சாப் அணிக்கு சம்ரீன் ஆதரவளித்ததும், இருவரும் தர்மசாலாவில் கைகோர்த்து நடந்த வீடியோக்களும் வைரலாகி காதல் வதந்திகளைக் கிளப்பின. இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 26-ம் தேதி சம்ரீனுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து "My Person" எனக் குறிப்பிட்டு அர்ஷ்தீப் தனது காதலை உறுதிப்படுத்தினார்.
சமீபத்தில் ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய அர்ஷ்தீப், வித்தியாசமான நடன அசைவுகளுடன் விக்கெட்டைக் கொண்டாடினார். இது குறித்துப் பேசிய அவர், சோகமாக இருக்கும்போது ஒருவரையொருவர் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளத் தாங்கள் போடும் நடனத்தைத் தனது காதலிக்கு அர்ப்பணித்ததாகக் கூறியிருந்தார்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மட்டுமின்றி கிரிக்கெட் வாழ்க்கையிலும் அர்ஷ்தீப்பிற்கு நேற்று முக்கிய நாளாக அமைந்தது. ஐபிஎல் 2027 தொடருக்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய வீரர்கள் பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளது.
இதன்படி, ஹர்திக் பாண்டியா பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்குச் செல்ல, அர்ஷ்தீப் சிங் தனது தற்போதைய ஏலத் தொகையான ரூ.18 கோடிக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார். 2019 முதல் பஞ்சாப் அணிக்காக 96 போட்டிகளில் விளையாடி 111 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அந்த அணியின் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய வீரர் என்ற சாதனையுடன் அவர் மும்பை அணிக்குச் செல்கிறார்.