ஒரு பாடகராக வேண்டும் என்று கனவு காண்பவர்களுக்கு, இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைத்த பாடலை அவர் முன்னிலையிலேயே பாடிக் காட்டுவதைவிட மகிழ்ச்சியான தருணம் வேறெதுவும் இருக்க முடியாது.
அப்படியொரு மறக்க முடியாத வாய்ப்பை சோனி விழாவின் ‘தமிழ் ஐடல்’ நிகழ்ச்சி தனது போட்டியாளர்களுக்கு வழங்கவுள்ளது.
இந்த வார இறுதியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள சிறப்பு நிகழ்ச்சியில், சூப்பர் ஜட்ஜாக ஏ.ஆர். ரகுமான் பங்கேற்கிறார். அவருடன் நடுவர்களான கார்த்திக், பென்னி தயாள், ஆண்ட்ரியா ஜெரேமியா ஆகியோரும் இணைகின்றனர். இதில் ஏ.ஆர். ரகுமானின் புகழ்பெற்ற இசைப்பாடல்களைப் போட்டியாளர்கள் தங்களது தனித்துவமான குரலில் பாடி அசத்தவுள்ளனர்.
போட்டியாளர்களின் திறமையை ரசிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் பல்வேறு இசை நுணுக்கங்களையும் ஏ.ஆர். ரகுமான் பகிர்ந்துகொள்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கியமான தருணமாக, ஆகாஷ் என்ற போட்டியாளர் பாடிய பாடல் ஏ.ஆர். ரகுமானை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.
அவரது பாடலைப் பாராட்டிய ரகுமான், மறைந்த பாடகர் ஷாகுல் ஹமீதின் தனித்துவமான குரல் வளத்தையும் இசை உணர்வையும் இவ்வளவு துல்லியமாக வெளிப்படுத்திய மற்றொரு கலைஞரைத் தான் அரிதாகவே கேட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். இசை மேதையிடமிருந்து கிடைக்கும் இந்தப் பாராட்டு ஆகாஷின் இசைப் பயணத்தில் மறக்க முடியாத தருணமாக அமைந்தது.
மற்றொரு நெகிழ்ச்சியான தருணத்தில், செல்வா மற்றும் அவரது சகோதரர்கள் இணைந்து வழங்கும் இசை நிகழ்ச்சி ஏ.ஆர். ரகுமானின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. அவர்களின் திறமையையும் எதிர்கால வாய்ப்புகளையும் உணர்ந்த ரஹ்மான், செல்வாவுக்கு கே.எம். இசைக் கல்லூரியில் சேர்ந்து பயில சிறப்பு அழைப்பு விடுத்தார்.
அந்தக் கல்லூரியின் கதவுகள் எப்போதும் அவர்களுக்காகத் திறந்திருக்கும் என்றும் உறுதியளித்தார். ஒரு போட்டி நிகழ்ச்சியைத் தாண்டி, இளம் கலைஞர்களின் இசைக் கனவுகளுக்கு நிஜமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் மேடையாகவும் ‘தமிழ் ஐடல்’ திகழ்வதை இந்த நிகழ்வு எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இதனுடன் பல ஆச்சரியமான அரங்கேற்றங்கள், கோல்டன் பிளாஸ்ட்ஸ், ஏ.ஆர். ரகுமானுடனான கலகலப்பான உரையாடல்கள் எனப் பல சுவாரஸ்யமான தருணங்களும் இடம்பெறவுள்ளன.
ஏ.ஆர். ரகுமானே பாடும் ஒரு சிறப்பான இசைத் தருணத்தையும் ரசிகர்கள் காணலாம். அதேவேளையில், போட்டியிலிருந்து ஒருவர் வெளியேறும் உணர்ச்சிகரமான நிகழ்வும் இந்த வார இறுதிப் போட்டிக்கு நெகிழ்ச்சியான திருப்பத்தைத் தரவுள்ளது.
இளம் பாடகர்களின் திறமையை அங்கீகரித்து, அவர்களின் கனவுகளுக்கு வழிகாட்டி, அடுத்த தலைமுறை இசைக் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த ஏ.ஆர். ரகுமான் சிறப்பு நிகழ்ச்சியைக் காண ரசிகர்கள் தயாராகலாம்.
நவம்பர் 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு 8 மணிக்கு, சோனி விழாவில் ‘தமிழ் ஐடல்’ ஏ.ஆர். ரகுமான் ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சியைக் காணத் தவறாதீர்கள்!