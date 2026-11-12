அசோக் செல்வன் நடித்த 'அன்பில் அவன்' படத்தின் OTT ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் அசோக் செல்வன் மற்றும் பிரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோரது நடிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த 'அன்பில் அவன்' திரைப்படம், தற்போது டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியாகத் தயாராகியுள்ளது.
திரையரங்குகளில் 25 நாட்களைக் கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிய இப்படம், எதிர்வரும் நவம்பர் 13-ம் தேதி முதல் Sony LIV ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அறிமுக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் ராமகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்திற்கு, 'போர் தொழில்' திரைப்படத்தின் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கதை எழுதியுள்ளார்.
அசோக் செல்வன், பிரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோருடன் மூத்த நடிகை ரேவதி, சாபமோன் அப்து சமத், கதிர் பாலு, மகா தில்லி கணேஷ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
'ஓ மை கடவுளே' படத்திற்குப் பிறகு, தனது ஹேப்பி ஹை பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் நடிகர் அசோக் செல்வன் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.
இப்படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ள நிலையில், அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளைப் பிரபல சண்டைப் பயிற்சியாளர் பீட்டர் ஹெயின் வடிவமைத்துள்ளார்.
கடந்த அக்டோபர் 2-ம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி விடுமுறையையொட்டித் திரையரங்குகளில் வெளியான 'அன்பில் அவன்', விமர்சன ரீதியாகப் பாராட்டுகளைப் பெற்றதுடன் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சுமார் ரூ.10 கோடி வரை வசூலித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திரையரங்குகளில் இப்படத்தைப் பார்க்கத் தவறிய ரசிகர்கள், நாளை முதல் சோனி லைவ் தளத்தில் இப்படத்தைக் கண்டு ரசிக்கலாம்.