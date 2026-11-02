ஷாலினி அஜித்குமார் தயாரிப்பில் அஜித்தின் ‘டேர்டெவில்’- சென்னையில் பிரம்மாண்ட பூஜை!

‘டேர்டெவில்’ படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பூஜையானது படக்குழுவினர் கலந்துகொள்ள பாரம்பரிய முறைப்படி மிகச் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது.
தமிழ் சினிமா உலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கும் அஜித்குமார் நடிப்பில், இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகவுள்ள புதிய திரைப்படமான ‘டேர்டெவில்’ படத்தின் பூஜை இன்று கோலாகலமாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ‘குட் பேட் அக்ளி’ படத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இந்த வெற்றிக் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு இமயமலையைத் தொட்டுள்ளது. சென்னை மற்றும் ஐதராபாத் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மும்முரமாக நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
‘டேர்டெவில்’ படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பூஜையானது படக்குழுவினர் கலந்துகொள்ள பாரம்பரிய முறைப்படி மிகச் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது. இந்த விழாவில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஷாலினி அஜித்குமார், இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் முன்னணி பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். விழாவில் பிரம்மாண்டமான மேடையில் அஜித்தின் புதிய தோற்றத்திலான போஸ்டரும், படத்தின் தலைப்பும் இடம்பெற்றிருந்தது ரசிகர்களை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.
இப்படத்தில் அஜித்துடன் இணைந்து நடிக்கவுள்ள நடிகர் பார்த்திபன் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் AK உடன் திரையைப் பகிர்வதில் உள்ள மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் ஸ்ரீலீலா, உன்னி முகுந்தன், சுனில், பிரபு மற்றும் ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்ட பல பிரபல நட்சத்திரங்கள் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். இவர்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில், அனிருத் ரவிச்சந்தர் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். ‘விடாமுயற்சி’ படத்தைத் தொடர்ந்து அனிருத் மீண்டும் அஜித்துடன் இணைவது படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது.
‘பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ்’ என்ற புதிய திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் ஷாலினி அஜித்குமார் இப்படத்தைத் தயாரிப்பதன் மூலம் நேரடித் தயாரிப்பாளராக அடியெடுத்து வைக்கிறார். அஜித்தின் ரேஸ் கரியருக்குப் பிறகு மீண்டும் முழுவீச்சில் சினிமாவுக்குத் திரும்பியுள்ள இப்படத்தின் அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளும், படப்பிடிப்புத் திட்டங்களும் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. படத்தின் முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.