படப்பிடிப்புத் தளப் புகைப்படங்களில் தேஜ் சப்ரு இடம்பெற்றதைத் தொடர்ந்து, அவர் இப்படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
பாலிவுட் நடிகர் தேஜ் சப்ரு, அஜித் குமார் நடிக்கும் 'டேர்டெவில்' திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன. படப்பிடிப்புத் தளத்திலிருந்து வெளியான புகைப்படங்கள் இந்த ஊகங்களுக்கு வலு சேர்த்துள்ளன.
படப்பிடிப்புத் தளப் புகைப்படங்களில் தேஜ் சப்ரு இடம்பெற்றதைத் தொடர்ந்து, அவர் இப்படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், தேஜ் சப்ருவின் இணைப்பு குறித்து அஜித் குமார் தரப்பிலிருந்தோ அல்லது படக்குழுவினரிடமிருந்தோ இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. கதைக்களம் மற்றும் மற்ற நடிகர்கள் குறித்த விவரங்களும் இன்னும் வெளியிடப்படாமல் உள்ளன.
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'டேர்டெவில்' திரைப்படம், ஷாலினி அஜித்குமாரின் பிரேவ்ஹார்ட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்படத்தில் உன்னி முகுந்தன், ஸ்ரீலீலா, பிரபு, சிவராஜ்குமார், சுனில், ரெடின் கிங்ஸ்லி மற்றும் பார்த்திபன் ஆகியோர் நடிப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்திற்கு, அபிநந்தன் ராமானுஜம் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். விஜய் வேலுக்குட்டி படத்தொகுப்பையும், சுப்ரீம் சுந்தர் சண்டைப்பயிற்சியையும் கவனிக்கின்றனர். இந்த ஆக்ஷன் திரைப்படம் 2027-ஆம் ஆண்டில் திரைக்கு வரத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.