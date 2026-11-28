'ராமாயணா' படத்தில் சீதையாக நடிப்பது தனக்கு மிக ஆழமான தனிப்பட்ட அனுபவம் என்றும், சமூக வலைதள விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள மனஉறுதி அவசியம் என்றும் சாய் பல்லவி தெரிவித்துள்ளார்.
'ராமாயணா' திரைப்படத்தில் சீதா கதாபாத்திரத்தில் நடித்தது தனக்கு மிகவும் ஆழமான தனிப்பட்ட அனுபவமாக அமைந்ததாக நடிகை சாய் பல்லவி தெரிவித்துள்ளார். இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் இப்படத்தின் முதல் பாகத்தில், ராமராக ரன்பீர் கபூரும், லட்சுமணனாக ரவி துபேவும், ராவணனாக யஷ்ஷும் நடித்துள்ளனர்.
சமீபத்திய நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய சாய் பல்லவி, ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தின் தாக்கமும் மனதில் சிறிதளவேனும் இருக்கும் என்றும், தமக்குள் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மிகவும் தனிப்பட்டவை என்றும் கூறினார். சீதையாகத் தமது தேர்வு மற்றும் தோற்றம் குறித்த இணைய விமர்சனங்களைக் கவனிக்காமல் இருப்பதில்லை என்று கூறிய அவர், சீதா அம்மா எப்படி அழகாக இருக்க வேண்டும் என்பது போன்ற சமூக வலைதளப் பேச்சுகள் தமக்குத் தெரியும் என்றார். அத்தகைய கருத்துகள் ஒருவரின் அடித்தளத்தை அசைத்தால் அங்கேயே குறை உள்ளது என்றும், உள்ளுக்குள் வலிமையாக இருப்பதன் மூலம் அந்த இரைச்சல்களை ஒதுக்கித் தள்ள முடியும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
வெறும் கவர்ச்சிக்காகவோ அல்லது எளிதில் மாற்றக்கூடியதாகவோ பயன்படுத்தப்படும் கதாபாத்திரங்களைத் தாம் எப்போதும் மறுப்பதாகக் கூறிய 34 வயதான சாய் பல்லவி, அர்த்தமுள்ள கதாபாத்திரங்களுக்காகத் தமது பத்தாண்டு கால பயணத்தில் நான்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் பொறுமையாகக் காத்திருந்ததாகத் தெரிவித்தார். மேலாளர் அல்லது பெரிய பரிவாரங்கள் இன்றித் தாம் செயல்படுவதாகக் கூறிய அவர், இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்களுடன் எளிமையாகவும் அணுகக்கூடியவராகவும் இருக்கவே இவ்வாறு செயல்படுவதாகக் குறிப்பிட்டார்.
திரையில் பெண்களின் பன்முகத் தன்மை போதிய அளவில் காட்டப்படாதது அழகு குறித்த தமது பார்வையையும் பாதித்ததாகக் குறிப்பிட்ட அவர், ஆண் நடிகர்கள் பல்வேறு உடல் அமைப்புகள் மற்றும் வயதுகளில் தோன்றும் நிலையில், பெண்கள் எப்போதும் முழுமையானவர்களாகக் காட்டப்படுவதாகச் சுட்டிக்காட்டினார். அதனால், தமது மேக்கப் இல்லாத தோற்றம் வழியாகப் பெண்களின் இயல்பான பிரதிநிதித்துவத்திற்காகக் குரல் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் தாம் இருப்பதாக உணர்வதாக அவர் கூறினார்.