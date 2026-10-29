'பெத்தி' படத்தில் நடித்தது தவறு! மனம் திறந்த ஜான்வி கபூர்

தென்னிந்தியத் திரைப்படத் துறையில் முழுமையான திரைக்கதை மற்றும் கேமரா கோணங்கள் முன்கூட்டியே தெளிவாகத் தெரிவதில்லை என்றும், படப்பிடிப்பின் போதே பல விஷயங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருந்ததாகவும் ஜான்வி கபூர் கூறினார்.
பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் சமீபத்தில் 'காபி வித் கரண் சீசன் 9' நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டபோது, தான் நடிப்பில் வெளியான 'பெத்தி' திரைப்படம் குறித்துப் பேசிய கருத்துகள் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இப்படத்தில் தனது கதாப்பாத்திரம் மற்றும் பெண்களின் சித்தரிப்பு குறித்துப் பேசிய அவர், உடலுறுப்பு மற்றும் பெண் தன்மையை இழிவுபடுத்துதல் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு வழிவகுக்கும் விதமான கதைக் களத்தைக் கொண்டிருந்ததாகத் வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
ராம் சரண் நடிப்பில், புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் வெளியான 'பெத்தி' திரைப்படத்தில் ஜான்வி கபூர் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். இப்படம் திரைக்கு வந்தபோது, அதில் இடம்பெற்ற சில காட்சிகள் மற்றும் கேமரா கோணங்கள் பெண்களைத் தவறான கோணத்தில் சித்தரிப்பதாகக் கூறி சமூக வலைதளங்களில் கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இது குறித்து நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர் கரண் ஜோஹர் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த ஜான்வி கபூர், அந்தப் படத்தின் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் தன் மனசாட்சியை ரொம்பவே பாதித்ததாகக் கூறினார். மேலும், அந்தச் சூழலில் தான் அதிக விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும், தனது செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி அக்காட்சிகளைத் தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார்.
தென்னிந்தியத் திரைப்படத் துறையில் முழுமையான திரைக்கதை மற்றும் கேமரா கோணங்கள் முன்கூட்டியே தெளிவாகத் தெரிவதில்லை என்றும், படப்பிடிப்பின் போதே பல விஷயங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருந்ததாகவும் ஜான்வி கபூர் கூறினார். இருப்பினும், படத்தின் கதையானது பாலியல் வன்கொடுமையை நியாயப்படுத்தும் வகையில் இருந்ததை மறுக்க முடியாது என்று அவர் ஒப்புக்கொண்டார். அந்தப் படத்தில் நடித்த அனுபவம் தனக்கு ஒரு வகையான உரிமை மீறல் மற்றும் அசவுகரியமான அனுபவமாகவே இருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்தப் பிரச்சனையின் மூலம் தான் கற்றுக் கொண்ட பாடங்கள் மிகப்பெரியவை என்றும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும்போதும் அல்லது பெண் கதாப்பாத்திரங்களை விவரிக்கும்போதும் இயக்குநர்கள் இருமுறை சிந்திக்க வேண்டும் என்று ஜான்வி கபூர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார். இந்தத் தவறுகள் மீண்டும் எப்போதுமே நிகழாமல் பார்த்துக் கொள்வதே தன்னால் செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்றும், இதற்காக தான் எப்போதும் குற்றவுணர்வைச் சுமப்பேன் என்றும் அவர் உருக்கமாகத் தெரிவித்தார்.