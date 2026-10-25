தமிழ் சினிமாவின் மாஸ்டர் பீஸ்: ஆர்.பால்கி - இளையராஜா கூட்டணி குறித்து பி.சி.ஸ்ரீராம் சிலாகிப்பு

இயக்குநர் ஆர்.பால்கி இயக்கத்தில், இசைஞானி இளையராஜா இசையில் உருவாகும் புதிய படம் குறித்து முன்னணி ஒளிப்பதிவாளர் பி.சி.ஸ்ரீராம் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். இந்த அற்புதமான கூட்டணி இணைந்துள்ள இந்தப் படம் தமிழ் சினிமாவின் மிகச்சிறந்த உச்சத்தைத் தொடும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பாலிவுட்டின் முன்னணி இயக்குநரான ஆர்.பால்கி இந்தப் படத்தின் மூலம் நேரடியாகத் தமிழ் சினிமாவில் கால்பதிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
'சீனி கம்', 'பா', 'ஷமிதாப்' போன்ற பல ஹிட் படங்களை வழங்கிய ஆர்.பால்கி, ஒளிப்பதிவாளர் பி.சி.ஸ்ரீராம் மற்றும் இசைஞானி இளையராஜா ஆகிய மூவரும் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் இந்தப் படத்தின் மூலம் கைகோர்த்துள்ளனர். இளையராஜா திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்ததையொட்டி வெளியான சிறப்புக் கட்டுரையில் இந்தத் திரைப்படத்தின் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பால்கி பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, இப்படத்திற்காக இளையராஜா எட்டு ஒரிஜினல் பாடல்களை இசையமைத்துள்ளதாகவும், அவரது பணி மேஜிக் ஷார்ப்போல வியக்க வைப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் இசை ரீதியாகவும் உச்சத்தில் இருக்கும் இந்தக் கூட்டணியின் இணைவு சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பி.சி.ஸ்ரீராமின் தத்ரூபமான ஒளிப்பதிவும், இளையராஜாவின் மனதை வருடும் இசையும் இணைந்து இந்தப் படத்தை ஒரு கலைப்படைப்பாக மாற்றும் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் கருத்துகள் நிலவுகின்றன. தமிழ் திரையுலகின் தரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் மைல்கல்லாக இந்தப் படம் அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.