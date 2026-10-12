இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பண்டிகை கால சலுகைகளை அறிவித்த யமஹா

யமஹா இந்தியா மோட்டார் நிறுவனம், தனது ஸ்கூட்டர் மற்றும் மோட்டார்சைக்கிள் மாடல்களுக்கு, இன்சூரன்ஸ் பலன்கள் மற்றும் குறைந்த முன்பணத் திட்டங்களுடன் கூடிய பண்டிகை கால சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.
யமஹா Fascino 125, RayZR 125, FZ சீரிஸ், XSR155, R15 மற்றும் MT-15 உள்ளிட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாடல்களை வாங்குவதற்கு இந்த சலுகைகள் கிடைக்கின்றன.
இந்த சலுகையின் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் Fascino 125 மற்றும் RayZR 125 மாடல்களுக்கு ரூ. 3,399 முதல் தொடங்கும் காப்பீட்டுப் பலன்களைப் பெறலாம்.
அதே சமயம், FZ சீரிஸ் மாடல்களுக்கு ரூ. 5,999 வரையிலான பலன்கள் கிடைக்கின்றன. XSR155 மாடல் ரூ. 5,555 வரையிலான காப்பீட்டுப் பலன்களைப் பெற தகுதியுடையது. R15 மற்றும் MT-15 மாடல்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் தனியான காப்பீட்டுப் பலன் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.
Fascino 125 மற்றும் RayZR 125 மாடல்களுக்கு குறைந்தபட்ச முன்பணம் ரூ. 2,499-இல் தொடங்குகிறது. FZ சீரிஸ்-க்கு இது ரூ. 3,900-இல் தொடங்குகிறது, அதே சமயம் XSR155, R15 மற்றும் MT-15 ஆகியவை ரூ. 4,999 முன்பணத்துடன் கிடைக்கின்றன.
FZ சீரிஸ் சலுகையானது FZ-S Fi Hybrid, FZ-S Fi, FZ-S Fi V4 DLX, FZ-S Fi V4, FZ Rave, FZ-Fi மற்றும் FZ Blue Flex ஆகிய மாடல்களை உள்ளடக்கியது.
இந்தக் குறிப்பிட்ட கால பண்டிகைக்கால சலுகைகள், தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவைத் தவிர, இந்தியா முழுவதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட யமஹா டீலர்ஷிப்களில் கிடைக்கும். இந்த சலுகைகள், பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டவை.