ரூ. 15 விலையில் அன்லிமிட்டெட் 5ஜி வழங்கும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ

ஒரு நாளைக்கு அதிக மொபைல் டேட்டா தேவைப்படும் சந்தாதாரர்களுக்காக, ரிலையன்ஸ் ஜியோ ரூ.15 ரீசார்ஜ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்நிறுவனம் இதை 'ட்ரூலி அன்லிமிடெட் 5ஜி டேட்டா பேக்' என்று அழைக்கிறது, மேலும் இதை உடனடியாக ஆக்டிவேட் செய்ய முடியும் என்றும் கூறுகிறது.
இந்த ரீசார்ஜ், ஜியோவின் ட்ரூ 5ஜி நெட்வொர்க்கில் பயனர்களுக்கு 24 மணி நேர அன்லிமிட்டெட் அதிவேக டேட்டாவை வழங்குகிறது. மொபைல் டேட்டா மூலம் ஒரு பெரிய கேமை அல்லது மென்பொருள் அப்டேட்டை டவுன்லோட் செய்ய வேண்டியிருக்கும் போது இந்த ரீசார்ஜ் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஆஃப்லைனில் பார்ப்பதற்காக திரைப்படங்களையும் நிகழ்ச்சிகளையும் சேமிக்கவும் அல்லது உங்கள் போனை கிளவுடில் பேக்கப் செய்யவும் இதை பயன்படுத்தலாம். 4K வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், நேரலை விளையாட்டு போட்டிகள் மற்றும் ஆன்லைன் மல்டிபிளேயர் கேமிங் ஆகியவற்றை இந்த பேக்கின் மற்ற பயன்பாடுகளாக ஜியோ பட்டியலிடுகிறது.
உங்கள் போனின் வைபை ஹாட்ஸ்பாட் மூலமாகவும் இந்த 5ஜி டேட்டாவை பகிரலாம். வைபை இணைப்பு இல்லாத இடத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் லேப்டாப்பில் இருந்து ஒரு வீடியோ அழைப்பில் இணைய வேண்டுமென்றால், அதை போனுடன் இணைத்து இந்த பேக்கின் டேட்டாவை பயன்படுத்தலாம்.
வேலை தொடர்பான ஃபோல்டர்களை அப்லோட் செய்யவும் அல்லது அதிக-ரெசல்யூஷன் வீடியோக்களை பேக்கப் செய்யவும் இதே இணைப்பை பயன்படுத்தலாம்.
சந்தாதாரர்கள் மைஜியோ செயலி மூலம் இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தை வாங்கலாம். நீங்கள் நேரில் சென்று ரீசார்ஜ் செய்ய விரும்பினால், ஜியோ இந்த பேக்கை ரிலையன்ஸ் ரீடெய்ல் மற்றும் பொது வர்த்தக விற்பனை நிலையங்கள் மூலமாகவும் வழங்குகிறது. நிறுவனத்தின் என்டர்பிரைஸ் இணையதளத்திலும் ரீசார்ஜ் செய்துகொள்ளலாம்.