இந்தியாவில் 2026 முதல் அரையாண்டில் ஸ்மார்ட்போன்கள் விலை 16 சதவீதம் அதிகரிப்பு - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

சாம்சங், ஒன்பிளஸ், விவோ, ஐகூ, ஒப்போ, ரியல்மி மற்றும் ஆப்பிள் உள்ளிட்ட பல ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளர்களால், கடந்த ஆண்டில் இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் பலமுறை விலை உயர்வுகள் நிகழ்ந்துள்ளன.
தற்போது, கவுண்டர்பாயிண்ட் ரிசர்ச் என்ற சந்தை பகுப்பாய்வு நிறுவனத்தின் அறிக்கை ஒன்று, நடப்பு ஆண்டின் முதல் பாதியில் (H1) இந்த தொடர்ச்சியான விலை உயர்வுகள் இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையை எவ்வாறு பாதித்தன என்பதை விவரிக்கிறது.
அந்த அறிக்கையின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் (H1), ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளர்கள் சராசரியாக தங்கள் தயாரிப்புகளின் விலையை 16 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளனர்.
இருப்பினும், ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் இதே காலகட்டத்தில் கணிசமாக குறைந்த விலை உயர்வுகளுடன் இந்த போக்கிற்கு விதிவிலக்காக விளங்கியது. மேலும், இந்நிறுவனம் காலாண்டுக்கு காலாண்டு குறிப்பிடத்தக்க விற்பனை வளர்ச்சியை பதிவுசெய்து, ஆன்லைனில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பிராண்டாகவும் உருவெடுத்துள்ளது.
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் ஸ்மார்ட்போன் விலைகளை சராசரியாக 8 சதவீதம் உயர்த்தியது.
தனது சமீபத்திய சந்தை ஆராய்ச்சி அறிக்கையில், கவுண்டர்பாயிண்ட் ரிசர்ச் நிறுவனம், 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் கைபேசி விலைகள் சராசரியாக 16 சதவீதம் உயர்ந்ததாக கூறியுள்ளது.
மறுபுறம், ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் தனது தொலைபேசிகளின் விலைகளை சராசரியாக 8 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது, இது தொழில்துறை சராசரியில் பாதியாகும். இதற்கு மாறாக, 2026-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில், ரூ. 20,000-க்கும் குறைவான விலை பிரிவில் ஆன்லைன் சில்லறை விற்பனைத் தளங்களில் உள்ள முதல் ஐந்து பிராண்டுகளில் இது மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டாக உருவெடுத்தது.
ரூ. 10,000-க்கும் குறைவான விலைப்பிரிவு சராசரியாக 29 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட விலை உயர்வுகளால் இந்த பட்ஜெட் பிரிவே மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது.
அதே சமயம், ரூ. 45,000-க்கும் குறைவான விலைப்பிரிவு மிக குறைவாக பாதிக்கப்பட்டதுடன், கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் சராசரியாக 9 சதவீத விலை உயர்வை பதிவு செய்துள்ளது. மேலும், நாட்டில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட விலை உயர்வுகளால் 380-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்மார்ட்போன் மாடல்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கை கூறுகிறது.
2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில், இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு 113 சதவிகித விலை உயர்வு பதிவாகியுள்ளது. அதே சமயம், பதிவான மிகக்குறைந்த விலை உயர்வு 2 சதவிகிதமாக இருந்தது. இந்தத் தொடர்ச்சியான மற்றும் கடுமையான விலை உயர்வுகளின் விளைவாக, நாட்டில் ரூ. 10,000-க்கும் குறைவான ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 65 சதவிகித வீழ்ச்சியும் ஏற்பட்டுள்ளது.
ரூ. 10,000 முதல் ரூ. 20,000 வரையிலான விலைப் பிரிவில், 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் விற்பனை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 20 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இது "சந்தையில் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய சரிவுகளில் ஒன்றாகும்" என்று கவுண்டர்பாயிண்ட் ரிசர்ச் கூறுகிறது.
அதே சமயம், ரூ. 20,000-க்கு மேல் விலை கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே பாதிக்கப்பட்டன. மாறாக, "பழைய போனை மாற்றி புதிய போன் வாங்கும் சலுகைகள் மற்றும் வட்டியில்லா EMI" போன்ற விருப்பங்களால் விலை உயர்ந்த மாடல்கள் மலிவு விலையில் கிடைப்பதால், அவற்றின் விற்பனை வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.