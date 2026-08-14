மாதம் 100 கோடி பயனர்கள்... மாஸ் காட்டும் கூகுள் Gemini

கூகுள் நிறுவனத்தின் பிரபல ஏ.ஐ. சேவையான ஜெமினி (Gemini) முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு மாதமும் 100 கோடிக்கும் (1 பில்லியன்) அதிகமானோர் கூகுள் ஜெமினி சேவையை பயன்படுத்துகின்றனர்.
கூகுள் நிறுவனத்திற்கும், அதன் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த திட்டங்களுக்கும் இது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
கூகுள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை சமீபத்தில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். ஜெமினி ஏஐ (AI) என்பது நிறுவனத்தின் வளர்ந்து வரும் ஒரு தயாரிப்பு என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதன் மூலம், 100 கோடிக்கும் அதிகமான பயனர்களை கொண்ட கூகுளின் தயாரிப்புகளில் ஒன்றாக ஜெமினி இணைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு மாதமும் 100 கோடி மக்கள் ஜெமினியை பயன்படுத்தி வருவதாக நிறுவனம் கூறுகிறது.
ஜெமினி அறிமுகம் செய்யப்பட்டதில் இருந்து, மக்கள் இத்தகைய நுண்ணறிவு உதவியாளர்களை (intelligent assistants) எவ்வளவு விரைவாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் என்பதை இது காட்டுகிறது. கூகுளின் பிற தயாரிப்புகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளதால் ஜெமினி வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.
கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தல், உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குதல், படங்களை உருவாக்குதல், கோடிங் (coding) செய்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி செய்தல் போன்ற பணிகளுக்கு மக்கள் ஜெமினியை பயன்படுத்த முடியும்.
கூகுள் ஜெமினியை மேலும் சக்திவாய்ந்ததாக மாற்றி வருகிறது; இது ஒரு சாதாரண 'சாட்பாட்' மட்டுமல்ல. சிக்கலான பணிகளை கையாளவும், பிற கூகுள் சேவைகளுடன் இணைந்து செயல்பட கூடியதாக ஜெமினியை உருவாக்க நிறுவனம் விரும்புகிறது.
தினமும் 15 கோடிக்கும் (150 மில்லியன்) அதிகமான படங்களை ஜெமினி உருவாக்குவதாக கூகுள் கூறுகிறது. மேலும், ஜெமினியைப் பயன்படுத்துபவர்களில் 63% பேர் குரல் வழி (voice) மூலமாகவே அதனுடன் உரையாடுகிறார்கள். 'ஜெமினி 3.5 ஃப்ளாஷ்' (Gemini 3.5 Flash) போன்ற அம்சங்களை உருவாக்கும் பணியிலும் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது. இது கோடிங் மற்றும் பிற பணிகளை எளிதாக்கும்.
ஜெமினி 100 கோடிக்கும் அதிகமான பயனர்களைக் கொண்டிருப்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகும். நுண்ணறிவு உதவியாளர்களை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது; இதில் ஓபன்ஏஐ, கூகுள் மற்றும் ஆந்த்ரோபிக் ஆகியவை அடங்கும்.
சர்ச், ஆண்ட்ராய்டு, க்ரோம், ஜிமெயில் மற்றும் மேப்ஸ் போன்ற பிரபலமான சேவைகளுடன் ஜெமினி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு இருப்பதால் கூகுள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு சாதகமான சூழல் உள்ளது. மக்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் சேவைகளில் நுண்ணறிவுத் திறனை சேர்ப்பதை இது எளிதாக்குகிறது.