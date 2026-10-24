யூடியூப் ப்ரீமியம், 20-க்கும் மேற்பட்ட ஓடிடி பலன்களை ஒற்றை ரீசார்ஜில் வழங்கும் ஏர்டெல்

திரைப்படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பது போலவே யூடியூப் பார்ப்பதற்கும் அதிக நேரம் செலவிடும் ப்ரீபெய்ட் பயனர்களுக்காக ஏர்டெல் மற்றொரு விருப்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இதற்காக ஏர்டெல் நிறுவனம், யூடியூப் பிரீமியம் சேவையுடன் 30ஜிபி டேட்டா மற்றும் 28 நாட்களுக்கு 20-க்கும் மேற்பட்ட ஓடிடி தளங்களுக்கான சேவையை வழங்கும் டாப்-அப் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு மாத ஜியோஹாட்ஸ்டார் அணுகலை வழங்கும் ஏர்டெல் சமீபத்திய ரூ.48 ரீசார்ஜ் திட்டத்தை தொடர்ந்து இந்த புதிய ரீசார்ஜ் வந்துள்ளது. இந்த சமீபத்திய சலுகை, யூடியூப் கட்டண சந்தாவை பல ஸ்ட்ரீமிங் சேவைகளுடன் ஒரே ரீசார்ஜில் இணைப்பதன் மூலம் ஒரு பரந்த அணுகுமுறையை கொண்டுள்ளது, இருப்பினும் இது ஒரு வழக்கமான ப்ரீபெய்ட் திட்டத்திற்கு மாற்றாக அமையாது.
ஏர்டெல் ரூ.200 ரீசார்ஜ் பயனர்களுக்கு 30ஜிபி அதிவேக டேட்டா மற்றும் 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வருகிறது. இதன் முக்கிய அம்சம் யூடியூப் பிரீமியம் ஆகும், இது வீடியோக்களில் இருந்து விளம்பரங்களை நீக்குகிறது மற்றும் பின்னணி இயக்கம் மற்றும் ஆஃப்லைன் டவுன்லோட்களை செயல்படுத்துகிறது. சந்தாதாரர்கள் யூடியூப் மியூசிக் பிரீமியத்திற்கான அணுகலையும் பெற முடியும்.
இந்த ரீசார்ஜ் உடன் வரும் ஓடிடி தொகுப்பில் பிரைம் வீடியோ, ஜியோஹாட்ஸ்டார், ஜீ5 பிரீமியம் மற்றும் சோனிலிவ் ஆகியவற்றுடன், 18-க்கும் மேற்பட்ட பிற ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களும் அடங்கும். ஒவ்வொரு சேவைக்கும் தனித்தனியாக பணம் செலுத்துவதற்கு பதிலாக, யூடியூப் மற்றும் பல ஸ்ட்ரீமிங் செயலிகளுக்கு இடையில் மாறி மாறி பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு இந்த ரீசார்ஜ் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
புதிய ஏர்டெல் ரீசார்ஜ், ஒரு முக்கிய நிபந்தனையுடன் வருகிறது. ஏர்டெல் ரூ.200 ரீசார்ஜ் என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு கூடுதல் சேவையே தவிர, இது ஒரு தனிப்பட்ட பிரீபெய்ட் திட்டம் அல்ல. இதில் அழைப்பு அல்லது எஸ்.எம்.எஸ். போன்ற பலன்கள் சேர்க்கப்படவில்லை, எனவே இதை பயன்படுத்த பயனர்கள் ஒரு செயலில் உள்ள ஏர்டெல் ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.
ரீசார்ஜ் செய்த பிறகு, பயனர்கள் ஏர்டெல் தேங்க்ஸ் செயலி அல்லது ஏர்டெல் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் இணையதளம் மூலம் யூடியூப் பிரீமியத்தை பெற வேண்டும். அவர்கள் 'Rewards & OTT' பகுதிக்கு சென்று, யூடியூப் பிரீமியத்தை கண்டுபிடித்து, 'Claim' ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யலாம். இந்த சந்தா, பேக்கின் 28-நாள் செல்லுபடியாகும் காலம் வரை நீடிக்கும். பயனர்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்த, மீண்டும் ரீசார்ஜ் செய்து பலனை பெற வேண்டும்.