தொழில்நுட்பம்

OpenAI நிறுவனத்தின் புதிய ' Dots' ஏஐ ஏஜென்ட் அறிமுகம்: பாதுகாப்பு காரணங்களால் புதிய மாடல் வெளியீடு தாமதம்!

'டாட்ஸ்' ஏஐ ஏஜென்ட், பயனர்களின் அன்றாட வேலைகளைத் தானாகவே செய்து முடிக்கும்.
OpenAI's new 'Dots' AI agent
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Summary

'டாட்ஸ்' ஏஜென்ட்டின் அறிமுகத்திற்கு மத்தியில், ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் உருவாக்கிக் கொண்டிருந்த தனது அதிநவீன புதிய மாடலின் (GPT-6 Astra) அறிமுகத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

உலகப் புகழ்பெற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனமான ஓபன்ஏஐ, சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற தனது ஆண்டுக்கால தொழில்நுட்ப மாநாட்டில் 'டாட்ஸ்' என்ற அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவு ஏஜென்ட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதேவேளையில், நிறுவனம் வெளியிடத் திட்டமிட்டிருந்த அதன் அடுத்தகட்ட சக்திவாய்ந்த மாடலின் வெளியீடு பாதுகாப்பு காரணங்களால் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழில்நுட்ப உலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய இந்த மாநாட்டில், பயனர்களின் பணிகளை எளிதாக்கும் புதிய அம்சங்கள் குறித்தும், பாதுகாப்பு சோதனைகள் குறித்தும் ஓபன்ஏஐ தலைமைச் செயல் அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேன் விளக்கியுள்ளார்.

ஓபன்ஏஐ புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 'டாட்ஸ்' ஏஐ ஏஜென்ட், பயனர்களின் அன்றாட வேலைகளைத் தானாகவே செய்து முடிக்கும் திறன்கொண்ட ஒரு அதிநவீன டிஜிட்டல் உதவியாளராக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏஜென்ட் தனக்கென சொந்தமாக மேகக்கணி கணினி மற்றும் பிரவுசரைப் பயன்படுத்தி, பயனரின் நேரடி மேற்பார்வை இன்றியே பல கட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ளும்.

ஸ்லாக், மைக்ரோசாப்ட் டீம்ஸ் மற்றும் சாட்க்ளூட் போன்ற 4,000-க்கும் மேற்பட்ட செயலிகளுடன் இணைந்து செயல்படும் வல்லமை பெற்றது. பயனர்கள் தங்கள் 'டாட்ஸ்' ஏஜென்ட்டிற்குத் தனியாகப் பெயரிட்டு, குரல்வழி அல்லது குறுஞ்செய்தி மூலமாக கட்டளைகளை வழங்கி பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும்.

புதிய மாடலின் வெளியீடு தாமதம்

'டாட்ஸ்' ஏஜென்ட்டின் அறிமுகத்திற்கு மத்தியில், ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் உருவாக்கிக் கொண்டிருந்த தனது அதிநவீன புதிய மாடலின் (GPT-6 Astra) அறிமுகத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. உள்நாட்டு சோதனைகளின் போது புதிய மாடலில் சில பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் தவறான தகவல்களை வழங்கும் நடத்தைகள் கண்டறியப்பட்டதே இந்தத் தாமதத்திற்கு முதன்மை காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

ஏஐ அமைப்புகளின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே புதிய மாடல் பொதுப் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று ஓபன்ஏஐ தெரிவித்துள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் விரைவான வளர்ச்சியை எட்டும் அதேவேளையில், பயனர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தரவு பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வு மீண்டும் உணர்த்தியுள்ளது.

ஓபன்ஏஐ
OpenAI
San Francisco
செயற்கை நுண்ணறிவு
Dots
Cloud Computer
'டாட்ஸ்' ஏஐ ஏஜென்ட்
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Maalai Malar
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