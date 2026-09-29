தொழில்நுட்பம்

ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனத்தின் புதிய மைல்கல்: அதிவேக செயல்திறனுடன் வெளிவந்தது 'கிளாட் சானட் 5.5' AI மாடல்

தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளுக்குத் தேவைப்படும் நேரத்தைக் கணிசமாகக் குறைப்பதே இந்த புதிய மாடலின் முதன்மை நோக்கமாகும்.
Claude Sonnet 5.5
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Summary

சந்தையில் உள்ள பல்வேறு AI மாடல்களுக்கு மத்தியில், ஆந்த்ரோபிக் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்த பதிப்பு, பயன்பாட்டு திறனிலும் வேகத்திலும் புதிய தரநிலையை அமைத்துள்ளது.

செயற்கை நுண்ணறிவு முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான 'ஆந்த்ரோபிக்', தனது புதிய தலைமுறை AI மாடலான 'கிளாட் சானட் 5.5' -ஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. முந்தைய பதிப்புகளை விட மிக வேகமாகவும், குறைந்த செலவிலும் செயல்படும் வகையில் இந்த புதிய மாடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த செலவில் அதிக வேகம்

தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளுக்குத் தேவைப்படும் நேரத்தைக் கணிசமாகக் குறைப்பதே இந்த புதிய மாடலின் முதன்மை நோக்கமாகும். முந்தைய மாடலுடன் ஒப்பிடும்போது, இது 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வேகத்தில் பதில்களை தயார் செய்கிறது. குறிப்பாக, டோக்கன் கட்டணப் பட்டியலில் மாற்றம் எதுவுமின்றி அதே விலையில் தொடர்ந்தாலும், ஒவ்வொரு பணியையும் முடிப்பதற்கான செலவு ஒட்டுமொத்தமாக 30 சதவீதம் வரை குறைகிறது. இது நிறுவனங்களுக்கும், தனிநபர் பயன்பாட்டாளர்களுக்கும் மிகக் குறைந்த செலவில் சிறந்த சேவையை வழங்க வழிவகுக்கிறது.

அலுவலக பணிகளில் அசத்தல்

கணினி நிரலாக்கம், ஆவணங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் சிக்கலான தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் போன்ற நிறுவனங்களின் தினசரி பணிகளை எளிதாகக் கையாளும் திறன் கொண்டது கிளாட் சானட் 5.5. குறைந்த கணிப்பொறி ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தியே மிகத் துல்லியமான முடிவுகளை வழங்கும் வகையில் இதன் கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சந்தைப் போட்டி

ஏற்கனவே சந்தையில் உள்ள பல்வேறு AI மாடல்களுக்கு மத்தியில், ஆந்த்ரோபிக் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்த பதிப்பு, பயன்பாட்டு திறனிலும் வேகத்திலும் புதிய தரநிலையை அமைத்துள்ளது. கிளாட் செயலி, ஆந்த்ரோபிக் API, அமேசான் வெப் சர்வீசஸ், கூகுள் கிளவுட் மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் அஸூர் ஆகிய தளங்களில் இந்த புதிய சேவையை உடனடியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு
Anthropic
ஆந்த்ரோபிக்
Claude Sonnet 5.5
AWS
AI Model
கிளாட் சானட் 5.5
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Maalai Malar
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