ரூ.3 லட்சத்தில் புதிய 'iPhone Duo': பாங்காக் சென்று வாங்கியும் பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம்! ஒரு சுவாரஸ்யக் கணக்கீடு

இந்தியாவில் ஐபோன் டுவோ மாடலின் ஆரம்ப விலை (256GB storage) ரூ.2,99,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதல் மடிப்புத் திறனுடைய போனான 'ஐபோன் டுவோ' மாடலைச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய போன் தொழில்நுட்ப உலகத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தாலும், இந்தியாவில் இதன் அதிகப்படியான விலை நுகர்வோரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் ஐபோன் டுவோ மாடலின் ஆரம்ப விலை (256GB storage) ரூ.2,99,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் உயர் ரக 2TB மாடலின் விலை ரூ.4,49,900 வரை செல்கிறது. அதிகபட்ச இறக்குமதி வரிகள் மற்றும் பிற உள்ளூர் வரிகள் காரணமாக உலக நாடுகளிலேயே இந்தியாவில்தான் இதன் விலை மிக அதிகமாக உள்ளது.
தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் இதன் ஆரம்ப விலை 78,999 தாய் பாட் (சுமார் ரூ. 2,30,000) ஆகும். இந்தியாவில் விற்கும் விலையை விட தாய்லாந்தில் ரூ.70,000 குறைவாக உள்ளது. ஒரு நபர் இந்தியாவில் இந்த போனை வாங்குவதற்குப் பதிலாக பாங்காக் சென்று, இரண்டு நாட்கள் தங்கி, போனை வாங்கி வந்தாலும் பணத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும் என்பதைப் பின்வரும் கணக்கீடு உணர்த்துகிறது.
* தாய்லாந்தில் ஐபோன் டுவோ விலை: ரூ. 2,30,000
* டெல்லியிலிருந்து பாங்காக் இருவழி விமானக் கட்டணம்: ரூ.30,000
* இரண்டு நாட்கள் ஹோட்டல் தங்குமிடம்: ரூ.10,000
* உணவு மற்றும் இதர செலவுகள்: ரூ.15,000
* மொத்த செலவு: ரூ.2,85,000
இந்தியாவில் போனின் விலையான ரூ.2,99,900 உடன் ஒப்பிடும்போது, பாங்காக்கிற்குச் சென்று 2 நாட்கள் சுற்றுலா முடித்துத் திரும்பினாலும் ரூ.14,900 வரை சேமிக்க முடியும்.
அமெரிக்காவில் இதன் ஆரம்ப விலை சுமார் ரூ.1.90 லட்சமாக உள்ளது. அதேபோல் ஹாங்காங்கில் ரூ.2.12 லட்சத்திற்கும், துபாயில் ரூ.2.20 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெளிநாடுகளுக்கு அடிக்கடி பயணிக்கும் இந்தியர்கள், தங்களின் பயணத்தின்போதே இத்தகைய விலையுயர்ந்த மின்னணு சாதனங்களை வாங்குவது கூடுதல் நன்மையைத் தரும் என்று தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.