ஆப்பிளின் பிரம்மாண்ட 'Surprise and Shine' விழா இன்று: Foldable iPhone Ultra, iPhone 18 Pro max, ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் வெளியீடு

ஆப்பிளின் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜான் டர்னஸ் தலைமையேற்று நடத்தும் முதல் முக்கிய ஆப்பிள் நிகழ்வு இது.
தொழில்நுட்ப உலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்ட “சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஷைன்” நேரலை நிகழ்வு இன்று நடைபெறுகிறது. கலிபோர்னியாவில் உள்ள ஆப்பிள் பார்க் தலைமையகத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வில், ஐபோன் 18 வரிசை போன்கள் மற்றும் ஆப்பிளின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் மாடல் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆப்பிளின் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜான் டர்னஸ் தலைமையேற்று நடத்தும் முதல் முக்கிய ஆப்பிள் நிகழ்வு இது என்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள தொழில்நுட்ப விரும்பிகளிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 10:30 மணிக்கு இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்வு தொடங்குகிறது. ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், ஆப்பிள் டிவி ஆப் மற்றும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ யூடியூப் சேனல் வழியாக பயனர்கள் இந்த நிகழ்வை நேரலையாகக் காண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்வின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமாக ஆப்பிள் அறிமுகப்படுத்தவுள்ள முதல் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன் 'ஐபோன் அல்ட்ரா' இருக்கும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. புத்தக வடிவில் மடிக்கும் அமைப்பைக் கொண்டுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன், விரிக்கும் போது 7.8 இன்ச் ஓஎல்இடி திரை கொண்டதாகவும், வெளிப்புறத்தில் 5.4 முதல் 5.5 இன்ச் வரையிலான கவர் திரையைக் கொண்டதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டைட்டானியம் சட்டகத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த போன், விரிந்த நிலையில் 4.5 மிமீ தடிமனும், மடிந்த நிலையில் 9 மிமீ தடிமனும் கொண்டிருக்கும்.
இதில் முக அங்கீகாரத்திற்கு (Face ID) பதிலாக, பவர் பட்டனில் கைரேகை சென்சார் (Touch ID) வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இதில் 2 நானோமீட்டர் தொழில்நுட்பத்தில் உருவான ஏ20 புரோ சிப்செட், 12ஜிபி ரேம், 48 மெகாபிக்சல் இரட்டை கேமராக்கள் மற்றும் 4,900mAh முதல் 5,800mAh வரையிலான பேட்டரி திறன் இடம்பெறலாம். சந்தையில் இதன் ஆரம்ப விலை $1,999 (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.1,90,000) முதல் $2,299 வரை இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஐபோன் 18 புரோ மாடல் 6.3 இன்ச் திரையுடனும், ஐபோன் 18 புரோ மேக்ஸ் மாடல் 6.9 இன்ச் திரையுடனும் வெளிவரவுள்ளன. இவை இரண்டிலும் மிக அதிநவீன ஏ20 புரோ 2என்எம் சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐபோன் 18 புரோவின் முதன்மை கேமராவில் ஒளியின் அளவிற்கு ஏற்ப மாற்றி அமைக்கும் 'வேரியபிள் அபெர்ச்சர்' தொழில்நுட்பம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ள டைனமிக் ஐலேண்ட் அளவும் 35 சதவீதம் வரை குறைக்கப்படலாம். ஐபோன் 18 புரோ மேக்ஸ் மாடலில் வழக்கத்தை விட பெரிய 5,567mAh பேட்டரி வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஐபோன் 18 புரோவின் தொடக்க விலை சுமார் ரூ.1,23,000 ($1,299) ஆகவும், புரோ மேக்ஸ் மாடலின் விலை சுமார் ரூ.1,32,000 ($1,399) ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்படலாம்.
ஐபோன் மாடல்கள் மட்டுமின்றி, ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 12 மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் அல்ட்ரா 4 ஆகிய புதிய கடிகார மாடல்களும் இந்த விழாவில் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளன. இதில் புதிய சுகாதார கண்காணிப்பு அம்சங்கள் மற்றும் செராமிக் கேஸ் விருப்பங்கள் சேர்க்கப்படலாம். அத்துடன், இதய துடிப்பைக் கண்காணிக்கும் திறன் கொண்ட புதிய ஏர்பாட்ஸ் 5 சாதனமும், ஸ்மார்ட் ஹோம் பயன்பாட்டிற்கான புதிய ஆப்பிள் டிவி 4கே மற்றும் ஹோம் பாட் மினி சாதனங்களும் அறிமுகமாக வாய்ப்புள்ளது.
மடிக்கக்கூடிய ஐபோன்களுக்கு ஏற்ற மல்டிடாஸ்கிங் மற்றும் பிரத்யேக மென்பொருள் அமைப்புகளுடன் கூடிய ஐஓஎஸ் 27 (iOS 27) அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதியை ஆப்பிள் அறிவிக்கும். இந்த புதிய சாதனங்களுக்கான முன்பதிவு செப்டம்பர் 12 அன்று தொடங்கி, செப்டம்பர் 18 முதல் நேரடி விற்பனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய சந்தையில் முதல் கட்டத்திலேயே ஐபோன் 18 புரோ மாடல்கள் விற்பனைக்கு வரவுள்ளன.