வெற்றியுடன் கணக்கை தொடங்குமா இந்தியா?- வெஸ்ட் இண்டீசுடன் நாளை முதல் டி20 மோதல்!

ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறது.
இரு அணிகள் இடையேயான 3 போட்டிக்கொண்ட ஒருநாள் தொடரை சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையேயான 5 போட்டிக் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் முதல் ஆட்டம் உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் நாளை (6-ந்தேதி) நடக்கிறது.
ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் தலைமையிலான இந்திய அணி சமீபத்தில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி மீண்டும் தங்கம் வென்றது.
அதே உத்வேகத்துடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு அணிகளும் கடைசியாக கடந்த மார்ச் மாதம் 20 ஓவர் உலக கோப்பையில் மோதின.
சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீசை வீழ்த்தியது. கடைசி 5 போட்டியில் இந்தியா 3-2 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது. இந்திய அணி வெற்றியுடன் கணக்கை தொடங்கும் ஆர்வத்தில் உள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டில் ஆடிய வேகப்பந்து வீரர் பும்ரா மற்றும் அணியில் இடம் பெற்று இருந்த விப்ராஜ் நிகம், யாஷ் தாகூர் ஆகியோர் இந்த தொடரில் ஆடவில்லை. அதே நேரத்தில் நமன்தீர், குல்தீப் யாதவ், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ் ஆகியோர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
பேட்டிங்கில் அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் ஆகியோரும், பந்து வீச்சில் அக்ஷர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோரும் நல்ல நிலையில் உள்ளனர்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி இருந்ததால் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ளும். அந்த அணியில் கேப்டன் ஷாய் ஹோப், ஹெட்மயர், சமர் ஜோசப், குடாகேஷ் போன்ற சிறந்த வீரர்கள் உள்ளனர்.
இரு அணிகளும் நாளை மோதுவது 32-வது 20 ஓவர் ஆட்டமாகும். இதுவரை நடைபெற்ற 31 போட்டியில் இந்தியா 20-ல், வெஸ்ட் இண்டீஸ் 10-ல் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஒரு ஆட்டம் முடிவு இல்லை.
நாளைய ஆட்டம் இரவு 7 மணிக்கு நடக்கிறது. ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் இந்த போட்டி நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.