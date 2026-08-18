விளையாட்டு

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 18 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த விராட் கோலி: ஒருநாள் உலகக்கோப்பை மீது மட்டுமே முழு கவனம்!

இதற்காகத் தனது உடற்தகுதியையும் ஆட்டத் திறனையும் உச்சகட்டத்தில் வைத்துக்கொள்ள அவர் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.
Virat Kohli
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இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் விராட் கோலி சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் தடம் பதித்து வெற்றிகரமாக 18 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார். 2008 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 அன்று இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமான கோலி, உலகக் கிரிக்கெட்டின் முன்னணி பேட்டராக உருவெடுத்துள்ளார். தனது 18 ஜெர்சி எண்ணைப் போலவே, சர்வதேசக் களத்தில் இந்த 18 ஆண்டுகாலப் பயணம் அவரது தொழில்முறை வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.

டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு

இந்திய கிரிக்கெட்டின் மூன்று வடிவங்களிலும் சாதனைகளைப் படைத்த விராட் கோலி, ஏற்கனவே டி20 பன்னாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்துவிட்டார். பணிச்சுமையைக் குறைக்கவும் உடற்தகுதியைப் பேணவும் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவின் மூலம், அவர் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்தை ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே தொடர தீர்மானித்துள்ளார்.

2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை மீது முழு இலக்கு

டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து விலகியதன் மூலம், கோலியின் முழு கவனமும் தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளின் மீது மட்டுமே உள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமிபியா நாடுகளில் நடைபெறவுள்ள 2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்குக் கோப்பையை வென்று தருவதே அவரது முதன்மை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காகத் தனது உடற்தகுதியையும் ஆட்டத் திறனையும் உச்சகட்டத்தில் வைத்துக்கொள்ள அவர் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் படைத்த சாதனைகள்

தனது 18 ஆண்டுகாலப் பயணத்தில் 28,000-க்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்து, சர்வதேசக் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் கோலி நீடிக்கிறார். சச்சின் டெண்டுல்கரின் ஒருநாள் போட்டிச் சதங்கள் சாதனையை முறியடித்த கோலி, கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த ஒருநாள் ஆட்டக்காரராகத் திகழ்கிறார். வரும் 2027 உலகக்கோப்பைத் தொடரே இவரது புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் பயணத்தின் உச்சகட்ட இறுதித் தொடராக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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