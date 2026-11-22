இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது.
போட்டியின் 4-வது நாள் ஆட்டத்தில் தொடர்ந்து விளையாடிய ரிஷப் பண்ட், தொடக்கத்தில் நிதானமாக ஆடினாலும் பின்னர் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களின் பந்துகளை பவுண்டரி, சிக்சர்களுக்கு விரட்டினார். 135 பந்துகளில் சதத்தை எட்டினார்.
இறுதியில் 153 பந்துகளில் 128 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். இதில் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
குறிப்பாக சுழற்பந்து வீச்சாளர் கிளென் பிலிப்ஸ் வீசிய பந்தை ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் மூலம் பவுண்டரிக்கு விரட்டி 99 ரன்களை எட்டிய பண்ட், அடுத்ததாக அதே பந்துவீச்சாளரின் பந்தை மிட்-ஆப் திசையில் சிக்சருக்கு விரட்டி சதத்தை நிறைவு செய்தார்.
இந்த சதத்தின் மூலம் ரிஷப் பண்ட் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். தென் ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நான்கு நாடுகளிலும் டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
மேலும், நியூசிலாந்து மண்ணில் டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனையையும் படைத்தார்.