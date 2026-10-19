பிசிசிஐ தேர்வுக் குழுவில் ரமேஷ் பவார்... தேர்வுக்குழு தலைவராக பிரக்யான் ஓஜா நியமனம்!

இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின்புதிய தேர்வுக்குழு தலைவராக முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் பிரக்யான் ஓஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதே நேரத்தில் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் ரமேஷ் பவார் தேர்வுக்குழுவின் புதிய உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
அசோக் மல்ஹோத்ரா மற்றும் ஜடின் பரஞ்சபே ஆகியோர் அடங்கிய கிரிக்கெட் ஆலோசனைக் குழு விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் செய்து ரமேஷ் பவாரை ஒருமனதாகப் பரிந்துரைத்தது.
சிவ சுந்தர் தாஸ், ஆர்.பி. சிங் மற்றும் அஜய் ரத்ரா ஆகியோர் குழுவின் மற்ற உறுப்பினர்கள் ஆவர்.
2004 முதல் 2007 வரை இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், 31 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ள பவார், அதன் பிறகு இந்திய மகளிர் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் உட்பட பல பயிற்சிப் பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்.