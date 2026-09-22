ஆசிய விளையாட்டு: மூன்றாம் நாள் முடிவில் இந்தியா வென்ற பதக்கங்கள் - முழு பட்டியல்

ஐச்சி-நகோயாவில் நடைபெறும் 2026 ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் மூன்றாவது நாள் ஆட்ட முடிவில் இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை ஏழாக உயர்ந்தது. மூன்றாவது நாளின் முக்கிய வெற்றிகள் கிரிக்கெட்டில் கிடைத்தன; மகளிர் அணி இலங்கையை வீழ்த்தி முதல் தங்க பதக்கத்தை வென்றது.
முன்னதாக, இரண்டாம் நாளில், ஆடவர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனிநபர் பிரிவில் ஹிமான்ஷு தில்லன் வெள்ளி பதக்கத்தையும், ருத்ரான்க்ஷ் பாட்டீல் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றனர். ஆடவர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் குழுப் பிரிவிலும் இந்தியா வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது; இதில் தில்லன் மற்றும் பாட்டீல் ஆகியோர் 18 வயதான பார்த் மானேவுடன் இணைந்தனர்.
கலப்பு தற்காப்புக் கலை (எம்.எம்.ஏ) நட்சத்திரமான சுச்சிகா தாரியால், மகளிர் பாரம்பரிய 60 கிலோ எடை பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் தோல்வியடைந்து வெண்கல பதக்கத்தை வென்று, அன்றைய தினத்தின் மற்றொரு பதக்கத்தை பெற்றார்.
இலவனில் வாலரிவன், சோனம் மாஸ்கர் மற்றும் விதர்சா வினோத் - மகளிர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் குழுப் போட்டி - வெள்ளிப் பதக்கம்
எலவெனில் வாலரிவன் - மகளிர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனிநபர் போட்டி - வெள்ளி
ஹிமான்ஷு தில்லன் - ஆடவர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனிநபர் போட்டி - வெள்ளி
ருத்ரான்க்ஷ் பாட்டீல் - ஆடவர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனிநபர் போட்டி - வெண்கலம்
ஹிமான்ஷு தில்லன், ருத்ரான்க்ஷ் பாட்டீல் மற்றும் பார்த்த் மானே - ஆடவர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் குழுப் போட்டி - வெள்ளிப் பதக்கம்
எம்.எம்.ஏ.: சுசிகா தர்யால் - பெண்களுக்கான பாரம்பரிய பிரிவு - 60 கிலோ - வெண்கலப் பதக்கம்
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி - தங்கம்
ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய அணி மூன்றாம் நாள் முடிவில் 1 தங்கம், 4 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் என மொத்தம் ஏழு பதக்கங்களுடன் புள்ளிகள் பட்டியலில் 8-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.