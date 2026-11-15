இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத் தேர்தல்: பி.டி.உஷாவின் மனு ஏற்பு!

இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் எதிர்வரும் தேர்தலை முன்னிட்டு நிலவி வந்த சர்ச்சைகளுக்கு இடையில், நாட்டின் தலைசிறந்த முன்னாள் தடகள வீராங்கனையும், இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைவருமான பி.டி.உஷாவுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. ஐஸ் ஹாக்கி சம்மேளனம் மூலம் அவர் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவை தேர்தல் அதிகாரி முறைப்படி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கப் பொதுக்குழுவுக்கான தேர்தலில் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, ஐஸ் ஹாக்கி அசோசியேஷன் சார்பில் பெண்களுக்கான பிரதிநிதியாக பி.டி. உஷா கவுன்சிலுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டார். இதற்கிடையே, ஐஸ் ஹாக்கி விளையாட்டுடன் உஷாவுக்கு எந்தவிதத் தொடர்பும் இல்லை என்று கூறி, ஐஸ் ஹாக்கி அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் துணைத் தலைவர் எனக் கூறிக்கொள்ளும் அஜித் கக்கார் உள்ளிட்ட தரப்பினர் தேர்தல் அதிகாரி சஞ்சய் குமார் ஸ்ரீவஸ்தவாவிடம் நான்குக்கும் மேற்பட்ட புகார்களை அளித்தனர்.
குறிப்பிட்ட ஒரு விளையாட்டில் எப்போதாவது கூடப் பங்கேற்காத ஒரு நபர், அந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடைய அமைப்பைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டது. ஆனால், இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் அரசியலமைப்பில் இதற்கு எத்தகைய தடையும் இல்லை என்று விளக்கமளித்த தேர்தல் அதிகாரி, அந்தப் புகார்களைத் தள்ளுபடி செய்து வேட்புமனுவை உறுதிப்படுத்தினார்.
முன்னதாக நடைபெற்ற நான்கு பெண் தடகளப் பிரதிநிதிகளுக்கான தேர்தலில் பி.டி.உஷா ஐந்தாவது இடத்தைப் பிடித்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தன் தோல்விக்குச் சில எதிரணி சக்திகளின் திட்டமிட்ட சதி மற்றும் லாபியிங் முறைகேடுகளே காரணம் என்று உஷா வெளிப்படையாகக் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். அட்லெட்டிக்ஸ் பெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா (AFI) அமைப்பு ஜோதிர்மயி சிக்தாரைத் தேர்ந்தெடுத்ததால், அவருக்கு வேறு வழிகள் அடைபட்டுப் போனதாக நம்பப்பட்டது.
எனினும், ஐஸ் ஹாக்கி சம்மேளனத்தின் இந்த திடீர் பரிந்துரை மற்றும் தேர்தல் அதிகாரியின் ஒப்புதல் மூலம் உஷாவின் தேர்தல் கனவு தடையின்றித் தொடர்கிறது. இந்தியாவின் நீண்ட காலக் கனவான 2036-ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நாட்டுக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சிகளில் பி.டி. உஷாவின் பதவியும் அனுபவமும் மிகவும் அவசியமானது என்று விளையாட்டுத் துறை நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.