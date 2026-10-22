ஆசிய பாரா விளையாட்டு: பதக்க பட்டியலில் 4-வது இடத்துக்கு முன்னேறிய இந்தியா

ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டியின் பதக்க பட்டியலில் இந்தியா 88 பதக்கங்களைப் பெற்று 4-வது இடத்துக்கு முன்னேறியது.
ஆசிய பாரா போட்டிகள் ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் நடந்து வருகின்றன. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
மூன்றாம் நாள் முடிவில் இந்தியா 14 தங்கம், 21 வெள்ளி, 27 வெண்கலம் என மொத்தம் 62 பதக்கங்களை வென்று பட்டியலில் 5-வது இடத்தில் இருந்தது.
இந்நிலையில், நான்காம் நாளான இன்றும் இந்தியா பதக்க வேட்டையை அதிகரித்தது. இன்று 7 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 14 வெண்கலம் என மொத்தம் 26 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியது.
இதன்மூலம் ஆசிய பாரா விளையாட்டின் பதக்கப் பட்டியலில் இந்திய அணி 5வது இடத்துக்கு முன்னேறியது.
இந்திய அணி 21 தங்கம், 26 வெள்ளி, 41 வெண்கலம் என மொத்தம் 88 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.
ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதலில் டி63 பிரிவில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 3 பதக்கங்களையும் இந்தியர்களே வென்று அசத்தினர்.
நேற்று ஆண்களுக்கான குண்டு எறிதல் எப் 46 பிரிவில் இந்தியாவுக்கு தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 3 பதக்கமும் கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.