பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் துர்கா பூஜையை கொண்டாடிய சவுரவ் கங்குலி

முன்னாள் இந்திய கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி, மகா அஷ்டமியை சிறப்பான வழியில் கொண்டாடினார்: பாலிவுட் நடிகர் ராஜ்குமார் ராவ் மற்றும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் அங்குர் கார்க் ஆகியோரை தனது இல்லத்தில் உபசரித்து, பின்னர் அவர்களை பந்தல் பந்தலாக சுற்றி பார்க்க அழைத்து சென்றார்.
இந்த நிகழ்வு, மேற்கு வங்கத்தின் கிரிக்கெட் ஜாம்பவானையும், அடுத்த ஆண்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள 'தாதா - தி சௌரவ் கங்குலி ஸ்டோரி' திரைப்படத்தின் மூலம் அவரது அசாதாரண கதையை உயிர்ப்பிக்க இருக்கும் நடிகரையும் ஒன்றிணைத்தது.
கங்குலியின் இல்லத்தில் கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கின, அங்கு அவர் ராஜ்குமார் ராவ் மற்றும் கார்க்கிற்கு விருந்தளித்தார். அவர்கள் பண்டிகை வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டு, குடும்பத்தின் துர்கா பூஜை கொண்டாட்டங்களில் ஆசி பெற்றனர்.
பின்னர் அவர்கள் மேடாக்ஸ் சதுக்கம் மற்றும் ஆலன் பார்க் உள்ளிட்ட கொல்கத்தாவின் மிகவும் பிரபலமான சில பண்டிகை இடங்களுக்கு சென்றனர்.
துர்கா பூஜையின் போது கொல்கத்தாவில் இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும், அந்த நகரத்தையும் அதன் மக்களையும் மிகவும் விரும்புவதாகவும் ராவ் கூறினார்.
விக்ரமாதித்ய மோட்வானே இயக்கி, லவ் ரஞ்சன் மற்றும் அங்குர் கார்க் தயாரித்துள்ள இந்தப் படம், மே 14, 2027 அன்று உலகெங்கும் வெளியாக உள்ளது.