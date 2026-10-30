டி20 கிரிக்கெட்டில் ரோகித் சர்மாவை முந்திய ஸ்ரேயஸ் அய்யர் அசத்தல் சாதனை

ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் வெற்றி பெற தவறியது. இருப்பினும், ஸ்ரேயஸ் ஐயர் இந்தப் போட்டியில் ஒரு தனிப்பட்ட மைல்கல்லை எட்டினார். அவர் 11 பந்துகளில் 22 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம், கேப்டனாக ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் டி20 போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற பெருமையை ஐயர் பெற்றார்.
2026-இல் 25 டி20 போட்டிகளில் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் 666 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 2022-இல், ரோகித் சர்மா இந்திய கேப்டனாக 29 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 656 ரன்கள் எடுத்தார்.
நேற்றைய (வெள்ளிக்கிழமை) நான்காவது டி20 போட்டியில், கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் ஆகியோர் பேட்டிங்கில் அபாரமாக விளையாடி, நியூசிலாந்து அணியை 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 259 ரன்கள் என்ற சாதனை ஸ்கோரை எட்ட வழிநடத்தினர்.
இதுவரை இந்த தொடரின் சிறந்த பேட்ஸ்மேன் என்று கருதப்படும் பிலிப்ஸ் (49 பந்துகளில் 107 ரன்கள்) தனது மூன்றாவது டி20 சதத்தை விளாசினார். அதே நேரத்தில், பிரேஸ்வெல் 25 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்து, நியூசிலாந்து அணி தங்களது டி20 சர்வதேச போட்டி வரலாற்றிலேயே அதிகபட்ச ஸ்கோரையும், இந்த வடிவத்தில் இந்தியாவிற்கு எதிராக எந்தவொரு அணியும் எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோரையும் பதிவு செய்ய உதவினார்.
இது, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு எதிராக நியூசிலாந்து பதிவு செய்திருந்த 254/5 என்ற முந்தைய அதிகபட்ச ஸ்கோரை முறியடித்தது. மேலும், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சவுத்தாம்ப்டனில் இங்கிலாந்து எடுத்த 257/3 என்ற ஸ்கோரை விஞ்சி, இந்தியாவுக்கு எதிராக எந்தவொரு அணியும் எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக மாறியது.
இந்திய அணி பந்துவீச்சை பொருத்தவரை நிதிஷ் குமார் ரெட்டி வீசிய ஒரு ஓவரில் 32 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து பெரும் இழப்பை சந்தித்தார். அதே நேரத்தில், அக்சர் படேல், மயங்க் யாதவ் மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோரும் நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்களால் துவம்சம் செய்யப்பட்டனர்.
இந்த போட்டியின் போது அர்ஷ்தீப் சிங் தனது 150 டி20 சர்வதேச விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை எட்டினார். இதன் மூலம், இந்த வடிவத்தில் இந்த மைல்கல்லை எட்டிய முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார்.
இந்திய அணியில், பந்துவீச்சாளர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மயங்க் யாதவ், மீண்டும் களமிறங்கிய தனது நான்கு ஓவர்களில் 48 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதேவேளையில், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடந்த நான்காவது டி20 போட்டியில் 260 ரன்களை துரத்திய இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 172 ரன்களையே எடுத்தது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியின் மூலம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் நியூசிலாந்து அணி தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.