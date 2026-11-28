இங்கிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸின் சாதனையை முறியடித்து, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் 89 சிக்ஸர்களுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ரிஷப் பண்ட்.
கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்று வரும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான இன்று (நவம்பர் 28), உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் அதிக சிக்ஸர்கள் விளாசிய வீரர் என்ற புதிய சாதனையை ரிஷப் பண்ட் படைத்தார்.
நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேக்கப் டஃபி வீசிய பந்தை லாங்-ஆன் திசையில் அபாரமாகத் தூக்கி அடித்து சிக்ஸர் விளாசியதன் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் தனது 89-வது சிக்ஸரைப் பதிவு செய்தார் பண்ட். 2019-ஆம் ஆண்டு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, 44-வது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடி வரும் பண்ட் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். முன்னதாக பென் ஸ்டோக்ஸ் 64 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 88 சிக்ஸர்கள் அடித்திருந்ததே சாதனையாக இருந்தது. இருப்பினும், இந்தப் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் பண்ட் 39 பந்துகளில் 23 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். நியூசிலாந்தின் 356 ரன்களுக்குப் பதிலளித்த இந்திய அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 116 ரன்கள் எடுத்து தடுமாறியது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த முதல் ஐந்து வீரர்களின் பட்டியலில் இந்திய வீரர்களே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். 2025-ஆம் ஆண்டு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா 56 சிக்ஸர்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும், அவருக்குப் பின் கேப்டனான சுப்மன் கில் 48 சிக்ஸர்களுடன் நான்காம் இடத்திலும் உள்ளனர். தொடக்க ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 45 சிக்ஸர்களுடன் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளார்.
ஒட்டுமொத்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றைப் பொறுத்தவரை, 122 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 138 சிக்ஸர்கள் அடித்துள்ள பென் ஸ்டோக்ஸ் இன்னும் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். 54 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரிஷப் பண்ட் 109 சிக்ஸர்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். ஒட்டுமொத்த டெஸ்ட் சிக்ஸர் பட்டியலில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் வீரேந்திர சேவாக் (104 டெஸ்ட்களில் 91 சிக்ஸர்கள்) மற்றும் ரோகித் சர்மா (67 டெஸ்ட்களில் 88 சிக்ஸர்கள்) ஆகிய இரு இந்திய வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.