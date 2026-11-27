இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் உணவு இடைவேளை வரை நியூசிலாந்து அணி 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 77 ரன்களை சேர்த்துள்ளது.
மதிய உணவு இடைவேளையின் போது, கேப்டன் டாம் லேதம் 42 ரன்களுடன் பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார். மதிய உணவு இடைவேளைக்கு சற்று முன்பு, அறிமுக வீரர் குர்னூர் பிரார், டெவோன் கான்வேயை (31 ரன்கள்) ஆட்டமிழக்க செய்தார்.
முன்னதாக, டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் பந்துவீச முடிவு செய்தார். இந்திய அணியில் ஒரே ஒரு மாற்றம் மட்டுமே செய்யப்பட்டது; பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு பதிலாக குர்னூர் பிரார் தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் களமிறங்கினார். அதேசமயம், நியூசிலாந்து அணியில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
இரு அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி சமனில் முடிந்த நிலையில், இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் இந்திய அணி விளையாடி வருகிறது.
26 ஓவர்களில் 77/1
டாம் லேதம் ஆட்டமிழக்காமல் 42 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார்.
டெவோன் கான்வே 31 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் குர்னூர் பிரார் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.