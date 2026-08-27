மீண்டும் அணிக்கு திரும்புவது பற்றிய கேள்வி: சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன பதில்

தேசிய அணியில் தனது இடத்தை இழந்த நிலையில், முன்னாள் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், தான் தொடர்ந்து கடுமையாக உழைத்து வருவதாகவும், எதிர்காலத்தில் அனைத்தும் நல்லபடியாக அமையும் என்று நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இந்தியா தனது மூன்றாவது டி20 உலகக் கோப்பை வெல்வதற்கு தலைமை தாங்கிய சில மாதங்களிலேயே, தனது தற்போதைய ஆட்டத்திறன் மற்றும் அடுத்த உலகளாவிய தொடருக்கான இரண்டு ஆண்டு கால சுழற்சி ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, 35 வயதான சூர்யகுமார் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.
பேட்டிங்கில் சூர்யகுமார் தொடர்ந்து தடுமாறியதும் தேர்வாளர்களின் இந்த முடிவுக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்திருக்கலாம். உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 பேட்ஸ்மேனான இவர், இந்த ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடரிலும் கடினமான சூழலை எதிர்கொண்டதோடு, சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவும் தவறியிருந்தார்.
தேசிய அணிக்கு திரும்புவதற்கான திட்டங்கள் குறித்துக் கேட்கப்பட்டபோது, 'ப்ரோ கோவிந்தா லீக்' தூதரான சூர்யகுமார் யாதவ் பதிலளித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "பாருங்கள், நான் முழு முயற்சியுடன் கடுமையாக உழைத்து வருகிறேன், என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்கிறேன். எல்லாம் சரியாக அமைந்தால், அனைத்தும் தானாகவே நல்லபடியாக நடக்கும்," என்றார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கும் சூர்யகுமார், கடைசியாக 2023-ஆம் ஆண்டில் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் (ODI) போட்டிகளில் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார்.