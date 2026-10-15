சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் பூனம் ராவத்

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி பேட்டரான பூனம் ராவத், சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வடிவங்களில் இருந்தும் தான் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்த ஓய்வு உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது.
37 வயதான பூனம் ராவத், 2009 முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு வரை இந்திய அணிக்காக 4 டெஸ்ட் போட்டிகள், 73 ஒருநாள் போட்டிகள் (ODI) மற்றும் 35 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.
இது குறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், "நீண்ட சிந்தனைக்குப் பிறகு, சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வடிவங்களில் இருந்தும் ஓய்வு பெற முடிவு செய்துள்ளேன்.
இந்தியாவுக்காக விளையாடியது எனது வாழ்நாளின் மிகப்பெரிய கௌரவமாகும். கிரிக்கெட் என்பது வெறும் விளையாட்டு மட்டுமல்ல; அது எனது ஆளுமையை வடிவமைத்தது, எனக்கு மன உறுதியை கற்றுக்கொடுத்தது, மேலும் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் போற்றி மகிழக்கூடிய நினைவுகளை எனக்கு வழங்கியது.
இந்திய அணியின் சீருடையை அணியும் ஒவ்வொரு முறையும், நான் மிகுந்த பெருமையுடனும் நன்றியுணர்வுடனும் அதை அணிந்தேன். இந்திய அணியின் சீருடையை அணிவது என்பது நனவான ஒரு கனவு. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட நம்பிக்கைக்கும் ஆதரவுக்கும் நான் எப்போதும் நன்றியுடன் இருப்பேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தனது கிரிக்கெட் பயணத்தை வடிவமைத்ததில் தனது உள்ளூர் (உள்நாட்டு) அணியின் பங்களிப்பையும் பூனம் ராவத் நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்தார்.
"எனது ஆரம்ப கட்டத்தில் என் மீது நம்பிக்கை வைத்த மும்பை கிரிக்கெட் சங்கத்திற்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். அங்கு எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளும் வழிகாட்டுதல்களுமே எனது கிரிக்கெட் பயணத்திற்கு அடித்தளமாக அமைந்தன" என்று பூனம் ராவத் கூறினார்.