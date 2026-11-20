ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள தரவரிசை பட்டியலில் பாகிஸ்தான் அணி 2 இடம் முன்னேறியுள்ளது.
வங்கதேசத்துக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இதன்மூலம் டெஸ்ட் தொடரை 1-0 என கைப்பற்றியது.
இந்நிலையில், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான அணிகள் தரவரிசை பட்டியலை ஐசிசி இன்று வெளியிட்டது.
இந்தப் பட்டியலில் 9வது இடத்தில் இருந்த பாகிஸ்தான் அணி இரு இடம் முன்னேறி 7வது இடம் பிடித்துள்ளது.
பாகிஸ்தானிடம் தோல்வி அடைந்த இலங்கை அணி 7வது இடத்தில் இருந்து 2 இடம் பின்தங்கி 9வது இடம் பிடித்தது.
தென் ஆப்பிரிக்கா முதலிடத்திலும், நியூசிலாந்து இரண்டாவது இடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா 3வது இடத்திலும், இந்திய அணி 4வது இடத்திலும், இங்கிலாந்து 5வது இடத்திலும் உள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் 6வது இடத்திலும், வங்கதேசம் 8வது இடத்திலும், ஜிம்பாப்வே 10-வது இடத்திலும் உள்ளன.